Deze amateurvoetbaltoppers maken kans op de felbegeerde BN DeStem VoetbalAwards 2019

Speler van het Jaar

Perry Bierkens gaf dit seizoen leiding aan de verdediging van Halsteren. Is met zijn kompanen goed voor de minst gepasseerde defensie van de hoofdklasse (21 tegentreffers in 27 duels). Rots in de branding, fysiek sterk én kopsterk.

Daan van den Broek is al jaren een van de sterkhouders van Moerse Boys. Hij scoort, geeft aan, en zet de lijnen uit op het middenveld van de eersteklasser, die voor promotie gaat spelen. De 25-jarige speler kwam sinds zijn debuut in de hoofdmacht al tot meer dan 250 duels.

Ruben Maas was ook dit jaar weer een fenomeen. Staat alweer op 31 treffers in de tweede klasse. En hij maakte de afgelopen drie jaar achtereenvolgens 48 en 37 (derde klasse) en 25 treffers (tweede klasse). Gevaar is dat we dit normaal gaan vinden. Want dat is het niet.

Nizar Mekkaoui ontpopte zich bij Baronie tot een ware sensatie. Met zijn acties veroverde hij de harten op De Blauwe Kei. Hij verdiende dit seizoen een transfer naar Kozakken Boys.

Jorik Mijnhijmer keerde terug naar Breda om te laten zien dat hij het scoren niet verleerd is. Dat deed hij. En hoe. Zestien doelpunten (en dan tellen we zijn drie goals tegen het uit de competitie gehaalde Papendorp nog niet mee) in de hoofdklasse. Vaak beslissend voor zijn Baronie, met zijn gouden linkervoet.

Trainer van het Jaar

Jurgen Arnouts is voor het tweede jaar op rij kanshebber. Met Moerse Boys volgt hij zijn eigen succesvolle visie. 5-3-2 of 3-5-2, geef het beestje een naam, maar dat het werkt, blijkt opnieuw. Na de titel in de tweede klasse deed de ploeg lang mee om het kampioenschap in de eerste klasse. Die prijs zit er niet meer in, maar via de nacompetitie kan Moerse Boys alsnog de hoofdklasse bereiken.

Willem Lambregts is als broekie in het trainersvak hard op weg naar promotie met DSE. De Sportvriend Etten doet nog mee voor een periodetitel én het kampioenschap. Het was een opvallende aankondiging van DSE, dat ze een toen nog 29-jarige trainer hadden aangesteld. Ruim een jaar later verdient het bestuur echter de complimenten: Lambregts heeft bewezen rijp te zijn voor de functie.

Jurriaan van Poelje bracht Baronie twee jaar geleden terug naar de hoofdklasse. Vorig seizoen bewerkstelligde hij handhaving. Dit seizoen zorgt de trainer met Baronie voor een ware stunt. De ploeg ging lang aan kop en maakt nu nog kans op een plek in de nacompetitie om promotie. Een kwestie van goed wederzijds vertrouwen: zijn spelers zijn lovend en gaan voor hem door het vuur.

Marcel van der Sloot verruilde afgelopen zomer het veld voor de dug-out in Wouw. Geen eenvoudige stap, voorzag de oud-prof vooraf. Het lijkt echter geruisloos te zijn gegaan. De hoofdtrainer, die ook werkt als assistent-trainer bij TOP Oss, weet zijn selectie te vinden in de top van de tweede klasse. In een allesbeslissend duel maakt de ploeg nog kans op de titel. Het zou de bekroning op een topjaar zijn.

Peter Sweres begon met Roosendaal goed aan het seizoen, maar zag halverwege concurrent RBC uitlopen. De ploeg keek tegen een achterstand van negen punten aan. Sweres hield zijn ploeg scherp en zag RBC ineenstorten. Roosendaal bezweek niet onder die druk en bleef presteren. Een wedstrijd voor het eind leverde dat het kampioenschap op. Met zijn rijke schat aan ervaring wist Sweres wat er gevraagd werd.

Ploeg van het Jaar

Baronie stevende vorig seizoen nog af op de eerste klasse, maar verraste vriend en vijand dit seizoen door lang mee te strijden om de titel. Het kampioenschap is weliswaar uit zicht, maar een plek in de nacompetitie is nog altijd haalbaar voor de ploeg van Jurriaan van Poelje. Het zou nóg een extra gouden randje geven aan het prachtseizoen van de Bredanaars.

Halsteren draait opnieuw mee in de top van de hoofdklasse. Een plek in de play-offs is nagenoeg een feit. Wederom zal de ploeg van Ruud Pennings een gooi doen naar het derdedivisieschap, waar het zeker klaar voor lijkt.

Moerse Boys greep als gepromoveerde ploeg net naast de titel in de eerste klasse, wat al een prestatie op zich is. De formatie van Jurgen Arnouts bewees een seizoen lang als een hecht collectief te kunnen verdedigen én aanvallen. Dankzij Moerse Boys beleeft Klein-Zundert voor het tweede jaar op rij een voetbalsprookje.

Unitas’30 is nog één zege verwijderd van een plaats in de eerste klasse. Stond de ploeg uit Etten-Leur vorig seizoen nog in geslagen positie, daar blijkt het nu een haast onverslaanbare machine. De kroon op het werk moet komende zondag nog gezet worden.

VVR geeft een nieuwe betekenis aan het woord ‘progressie’. Jarenlang hikte de ploeg uit Rijsbergen tegen de derde klasse aan, en nu het spelen op dat niveau eindelijk een feit is, laat het ook zien daar thuis te horen. Wat heet: de ploeg kan zondag zelfs een periode pakken.

Vrouwenploeg van het Jaar

De Viola-vrouwen beleven een uitstekend seizoen in de derde klasse D van het zondagvoetbal. Sterker nog: het kampioenschap is nog steeds niet uit zicht.

In diezelfde klasse hoopt Be-Ready nog steeds op een misstap van de nummers één en twee, om zo het seizoen helemaal onvergetelijk te maken. Maar mocht dat niet lukken, is de kans op promotie naar de tweede klasse nog altijd mogelijk via de nacompetitie.

Over onvergetelijk gesproken: de vrouwen van eersteklasser OVV’67 kunnen hun bekeravontuur over twee weken bekronen met de eindwinst. In de finale treft het Sleeuwijk, kampioen in de derde klasse.