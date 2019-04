DEVO scoort er negen tegen Advendo, ook Welberg maakt er negen

zondag 5C The White Boys komt niet opdagen, OVV'67 ziet hekkenslui­ter naderen

20:52 Het gat tussen hekkensluiter FC Drunen en OVV’67 is nog maar een punt. Ondanks een goede tweede helft, verloor de Oosteindse ploeg toch. The White Boys kwam, om onbekende reden, niet opdagen in Esbeek.