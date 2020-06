DEVO promoveert drieënhalve maand alsnog naar vierde klasse: ‘Platte kar blijft binnen’

Drieënhalve maand na het laatste fluitsignaal is ex-vijfdeklasser DEVO alsnog gepromoveerd. Door verschuivingen in de hogere klassen mag de ploeg uit Bosschenhoofd het volgend seizoen na drie jaar weer proberen in de vierde klasse.

Secretaris Michael Koevoets werd vrijdagochtend tot zijn grote verrassing gebeld door de KNVB. “Promotie? Dat had ik zeker niet meer zien aankomen”, vertelt de secretaris annex vlagger van DEVO. “We hadden een promotieverzoek ingediend, maar stonden op de fictieve eindstand op de vierde plaats en kwamen net een puntje tekort voor promotie. Ik heb geen idee hoe, maar ergens is er nog een plekje vrijgekomen voor ons. Wij waren vervolgens de eerste club die daarvoor in aanmerking kwam.”

De promotie kwam dusdanig onverwacht dat de doelstellingen voor komend seizoen direct de prullenbak in kunnen. “Bij de eerste teambijeenkomst deze week hadden we het over een periodetitel pakken en bij de bovenste plekken meedoen. In de vijfde klasse”, lacht Koevoets. “Nu mikken we op handhaving op een niveautje hoger, al ligt dat natuurlijk ook nog aan de indeling.”

Geen platte kar

Lange tijd hinkten de spelers van DEVO met de gedachte dat een slechte reeks rond carnaval de kop had gekost. Met nederlagen tegen Aardenburg en Graauw zakte de ploeg uit Bosschenhoofd naar de vierde plaats. “Niemand ging er nog van uit, nee. Maar het belangrijkste is dat we na drie jaar weer in de vierde klasse mogen proberen. Toch leukere wedstrijden, hopelijk meer publiek voor onze jongens, is ook weer goed voor de kantine”, vervolgt Koevoets.

Napolitaanse taferelen na de eindzege in de Italiaanse beker of een waar anglicaans volksfeest dat Liverpool donderdagavond rood kleurde, zullen in Bosschenhoofd niet plaats vinden. “Ook de platte kar blijft gewoon in de schuur staan”, verzekert Koevoets. “We houden ons aan de coronamaatregelen. Als er straks wat meer is toegelaten, zullen we nog een bescheiden feestje in de kantine vieren.”

