DEVO haalt uit, Lepelstraatse Boys breekt laat muur van Corn Boys

ZONDAG VIJFDE KLASSE A

Door de doelpuntrijke nederlaag komt de koppositie van NVS onder druk te staan. De voorsprong op achtervolger Vogelwaarde is geslonken tot drie punten. De Zeeuws-Vlaamse ploeg heeft nog een wedstrijd te goed.

Lepelstraatse Boys - Corn Boys 5-0 (0-0) 1-0 Maarten Lamme, 2-0 Wesley de Ronde, 3-0, 4-0 en 5-0 Dennis Stols

Lepelstraatse Boys was in verband met een verlate scheidsrechter later begonnen. Pas na rust kon het team van trainer Toon Magielse de verdedigingsmuur van Corn Boys vijf keer breken.

Schoondijke - NVS 6-4 (5-1) 0-1 Rik van Hoek, 1-1 Geerten van Dam, 2-1 Nouredine Zaha, 3-1 Niek Haartsen, 4-1 en 5-1 Nouredine Zaha, 5-2 Fabian Niepce, 5-3 en 5-4 Jochem Jongepier, 6-4 Robin Velthuis.

Halverwege de eerste helft gaf NVS de wedstrijd uit handen. In deze fase komt het team van Anton Verweij met 3-1 achter. Daarna was het over en uit. Bij de rust was de achterstand niet meer te repareren: 5-1. Uiteindelijk werd de schade tot een 6-4-nederlaag beperkt.

VIJFDE KLASSE B

HSC'28 is er opnieuw niet in geslaagd om te winnen. Van de laatste vier wedstrijden werd er slechts één duel omgezet in een zege. De achterstand op koploper RSV is inmiddels opgelopen tot vijf punten.

HSC'28 - Neerlandia'31 1-1 (0-0) 1-0 Barry Perk, 1-1 Tim Biemans.

Welberg - Advendo 5-1 (2-0) 1-0 Tom Mulders, 2-0 Levente Papp, 3-0 Dennis Luijks, 3-1 Nenad Ristanovic 4-1 Mulders, 5-1 Luijks.

DEVO - Moerstraten 8-1 (3-0) 1-0 Arian den Ouden, 2-0, 3-0 en 4-0 Robin van Boxel, 5-0 Rick van Batenburg, 5-1 Jeffrey Dekkers, 6-1 Van Batenburg, 7-1 Van Boxel, 8-1 Suraj Ramkhelawan.

TVC/Breda - RSV 1-2 (0-0) 1-0 Bennie Haneveer, 1-1 Lesley Suijkerbuijk, 1-2 Richard Schijven.

Rimboe - De Schutters 2-2 (1-1) 1-0 Joran van der Meijde, 1-1 Alain Puiman, 1-2 Marc Pouwe, 2-2 Van der Meijde.

PCP - SSW 3-1 (0-0) 1-1 Mustafa Yener, 2-1 Koen Vaas, 3-1 Bryan Veth.

VIJFDE KLASSE C

DVVC boog op bezoek bij De Bocht'80 een 2-0-achterstand om in een 3-5-overwinning. Het duel tussen SVG en OVV'67 werd afgelast.

FC Drunen - TPO 2-4 (2-1) 0-1 Martijn van Hoven, 1-1 Eren Mert, 2-1 Carsten Pijnenburg, 2-2 Kees van Drimmelen, 2-3 Wilko Slob, 2-4 Van Hoven.

WSJ - Gloria UC 4-1 (2-0) 1-0 WSJ, 2-0 WSJ, 2-1 Niels Lambregts, 3-1 WSJ, 4-1 WSJ.

De Bocht '80 - DVVC 3-5 (2-2) 1-0 Patrick Broks, 2-0 Tanh Nguyen 2-1 Stefan van Dongen, 2-2 Ron Heijmans, 2-3 Stefan van Dongen, 3-3 Wesley Henraath, 3-4 Koen Swanen, 3-5 Stefan van Dongen.