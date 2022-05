DEVO degradeert naar vijfde klasse, Terheijden laat kans om in te lopen liggen

Zondag 4CHet doek is definitief gevallen voor DEVO. Het team uit Bosschenhoofd keert weer terug naar de kelder van het amateurvoetbal. Na de promotie in 2019 naar de vierde klasse is er nu een eind gekomen aan dit avontuur. Terheijden kon pas in blessuretijd op gelijke hoogte met DIOZ komen: 3-3. Bij winst op DIOZ was de competitie weer spannend geworden, want koploper RFC leed uit bij DIA zijn tweede nederlaag van het seizoen.

Terheijden - DIOZ 3-3 (1-2). 1-0 Martin Mertens, 1-1 Tommie Konings, 1-2 Thijs Kuijstermans, 2-2 Prodige Kiviku, 2-3 Rick Buckens, 3-3 Kiviku (pen.)

,,Het was niet goed wat we vandaag lieten zien. We mogen met dit punt nog in onze handjes knijpen. Na de pauze kwamen we met een andere instelling het veld in, maar al met al hebben we onder ons niveau gespeeld”, zei Terheijden-trainer Fred Vrolijk.

,,We mochten vandaag gewoon niet winnen. Vooral de eerste helft speelden we goed. Na de rust lieten we Terheijden komen. Met een cadeautje krijgt Terheijden ver in blessuretijd het gelijkspel in de schoot geworpen. Dit is echt wel een klein katertje", treurde DIOZ-trainer John van Aert.

SVC - PCP 2-1 (1-1). 0-1 Moustapha Houba, 1-1 Nick Vrins, 2-1 Theo van Viegen.

,,Wederom laten we het in de tweede helft afweten. We zitten nu even in een moeilijke fase, daar zullen we mee moeten dealen”, berustte PCP-trainer Richard Hoogkamer in de nederlaag.

,, Als je met jongens moet spelen, die al een wedstrijd met het tweede gespeeld hebbben en je kunt dan ook nog winnen, dan kun je alleen maar tevreden zijn. Vijf minuten voor tijd maakten we de winnende goal”, glunderde SVC-trainer Joost Hulshof.

VCW - Noordhoek 3-2 (1-0). 1-0 Robbie Kerremans, 2-0 Bram Schouwenaars, 2-1 Sven Reuvers, 3-1 Ruud Baaij 3-2 Finn van Huuksloot.

,,Na de 2-0 waren we de bovenliggende partij. In de slotfase was het nog billenknijpen’, gaf VCW-trainer Arjan Kwaaitaal aan.

,,We werden pas na de 2-0 wakker. Na de 3-2 kregen we nog wel enkele kansen, maar VCW was de terechte winnaar’, zei Noordhoek-trainer Jerry van Huuksloot.

Dussense Boys - WDS'19 5-2 (5-0). 1-0 Sem Heijmans, 2-0 Adil Shah (e.d.), 3-0 Joeri van Heel, 4-0 André Segeren, 5-0 Sem Heijmans, 5-1 Levi Beckhoven, 5-2 Bayram Avci (pen.)

,,We mogen best tevreden zijn met dit resultaat. Na een goede eerste helft, kwam WDS'9 na rust wel terug, maar we hebben het goed gedaan", zei Dussense Boys trainer Andre Vos.

,,De absolute wil om te winnen was er in de eerste helft niet", zei WDS'19-trainer Martijn van Wanrooij

SAB - Right-oh -2-1 (2-1). 1-0 Davey Remie, 2-0 Tonie Snoeren, 2-1 Siem Velthoven.

,,Een belangrijke overwinning, want we zijn nu veilig", zei SAB-trainer Martijn Malinka. ,,Dit was een onnodige nederlaag. Nadat we de 2-2 scoorden, keurde de scheidsrechter hem goed, maar vervolgens na overleg met de grensrechter werd de goal alsnog afgekeurd”, zei Right-oh-trainer Arno Gabriels.

DEVO - Raamsdonk 0-4 (0-1). 0-1 Luuk Nieuwensteeg, 0-2 Jordi van de Korput, 0-3 Yordi Vissers, 0-4 Jordi van de Korput.

,,Vandaag ook weer kansen gekregen, maar het is de rode draad dit seizoen. We kunnen niet scoren. Hier moeten we aan gaan werken. Ondanks de degradatie zie ik voldoende lichtpunten om met deze groep verder te bouwen’’, zei DEVO-trainer Ferry Jansen.

,,DEVO bood prima tegenstand tegen ons, maar na de 2-0 was hun weerstand gebroken. We zijn voortdurend de bovenliggende partij geweest", zei Raamsdonk-trainer Louis Roovers.

DIA - RFC 3-1.