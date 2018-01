Desley Ubbink, grote man in Slowakije: 'Ik voel me op mijn plek hier'

interviewMet vijf doelpunten en 11 assists was Desley Ubbink (24) in de eerste seizoenshelft de meest waardevolle speler van AS Trencin, de club van eigenaar Tscheu La Ling die op dit moment genoegen moet nemen met een plek in de middenmoot van de Super Liga in Slowakije.

Over zijn eigen bijdrage is Desley Ubbink niet ontevreden. ,,De statistieken zijn goed, ik ben belangrijk voor het elftal en zit lekker in m'n vel.'' Precies een jaar geleden streek Ubbink neer in Trencin, een stadje dat iets kleiner is dan zijn geboorteplaats Roosendaal. ,,Ik wilde terug Europa in, weer wat meer op de radar van het internationale voetbal komen.''

Sportief gezien was de keuze voor Trencin ook een stap vooruit. De club plaatste zich voor de voorronde van de Europa League, waarin het na winst op het Georgische Torpedo Kutaisi in de tweede barrage werd uitgeschakeld door Bnei Yehuda uit Tel Aviv. ,,We lieten de kansen liggen'', zegt Ubbink. ,,Toch was het een mooie ervaring om mee te maken.'' De jonge Roosendaler koos bijna vier jaar geleden voor het verre buitenland, in Kazachstan om precies te zijn. Op dat moment was er weinig uitzicht op een basisplek bij RKC Waalwijk, hoewel hij kort daarvoor als invaller zijn debuut had gemaakt in de hoofdmacht in het bekerduel tegen Heracles. ,,Het avontuur lokte.''

Volledig scherm Ubbink in zijn tijd bij RKC © RKC Waalwijk v Getafe CF

Sprong in het diepe

Natuurlijk was het een sprong in het diepe, een cultuurschok ook. ,,Ik woonde nog gewoon thuis. Alles werd voor me gedaan. Ineens moest ik voor mezelf gaan zorgen. Zelf koken, zelf een was draaien, in één stap word je een stuk volwassener.'' Bij FC Taraz woonde Ubbink nog in het spelershotel. Na de overstap naar Sjachtjor Karaganda stond hij volledig op eigen benen. Een mooie tijd was het, ver weg in de Aziatische steppe. Ubbink groeide in Karaganda als aanvallende middenvelder zelfs uit tot publiekslieveling.

Maar soms was er ook eenzaamheid, ver weg van zijn voetballende broertje Maikel en de rest van de familie. ,,Soms was het een worsteling. Ik heb geleerd om hard voor mezelf te zijn. Niet dat ik ooit heb gedacht om het eerste vliegtuig naar huis te nemen. Zo erg was het niet. Ik zou voor mijn gevoel dan ook gefaald hebben. Ik wist waarom ik daar was. Ik wilde een betere voetballer worden en groeien als mens.'' Plots kwam Trencin op zijn pad, na een appje van James Lawrence die hij nog kende uit zijn RKC-tijd. Lawrence speelt al langer in Slowakije en kwam met positieve verhalen. ,,Zo is het balletje gaan rollen, hoewel ik langer in Kazachstan kon blijven.''

Volledig scherm Ubbink op archiefbeeld, bij Taraz. © Robert van den Berge

Janga

Bij Trencin maakt hij deel uit van een kleine Hollandse enclave, hoewel topscorer Rangelo Janga (ex-FC Dordrecht) juist deze week vertrok naar AA Gent. Janga voerde het schuttersklassement in Slowakije aan met veertien treffers. Ubbink vindt zijn vertrek jammer. ,,We hadden een klik samen, in en buiten het veld. We moeten op zoek naar andere manieren om aan onze doelpunten te komen.'' Lachend: ,,Misschien moet ik zelf hongeriger worden en meer voor de goal komen.'' Joey Sleegers maakte deze winter de overstap van NEC naar Trencin.

Ook Achraf El Mahdioudi maakt deel uit van de selectie, net als een viertal Nigerianen. Ubbink is blij met het Hollandse gezelschap. ,,We doen samen veel extra werk. Tussen de twee dagelijkse trainingen blijven we meestal op de club. We doen wat extra loopwerk of gaan samen de gym in. Het doet me goed. Ik word er sterker van.'' Trencin bereidt zich de komende weken in eigen huis voor op de tweede competitiehelft. Later in de maand volgt nog een 10-daags trainingskamp in Turkije. Op zaterdag 17 februari wordt de competitie hervat.

Inhaalrace

Ubbink gelooft in een inhaalrace van Trencin. ,,Ik ben er van overtuigd dat we de top-3 gaan halen.'' De ranglijst wordt aangevoerd door Spartak Trnava, de roemruchte club van Karol Dobias die eind jaren zestig nog de degens kruiste met het grote Ajax. Slovan Bratislava, de andere club die in West-Europa bekend is, staat op de derde plaats. De Super Liga is volgens Ubbink van een iets bescheidener niveau dan onze eredivisie. ,,De beste drie ploegen, waartoe ik ook Trencin reken, kunnen in Nederland in de subtop meedraaien.''

Of-ie zelf ooit nog op de vaderlandse velden terugkeert? Ubbink moet er om lachen. Hij gooit er een klassieker uit, hoort het zich zelf zeggen. ,,Ik hou alle opties open.'' Natuurlijk zou hij broer Maikel bij Unitas'30 best regelmatig aan het werk willen zien. Ook zijn oude club BSC, waar hij als jong talent nog een seizoen in de hoofdmacht speelde, blijft hij vanuit Trencin volgen. ,,Als ik eens een weekend vrij ben, probeer ik altijd wel naar huis te komen. Maar dat komt niet super vaak voor.''