Dertiende nederlaag voor Boeimeer, Be Ready ziet concurrent RFC verliezen

zondag 4cMet minimaal verschil won Be Ready bij Raamsdonk. Door de thuisnederlaag van RFC tegen Terheijden neemt Be Ready nu meer afstand van zijn naaste concurrent. Be Ready heeft nu zes verliespunten minder dan de nummer twee uit Raamsdonksveer.

Right Oh - Blauw Wit’81 3-3 (2-1) 1-0 Jari Langermans, 1-1 Bart van Laarhoven, 2-1 Jari Langermans, 2-2 Bart van Laarhoven, 3-2 Dani Langermans, 3-3 Frank van Beek.

Right Oh kwam in de slotfase nog goed weg. Een doelpunt van Blauw Wit’81 werd wegens vermeend buitenspel afgekeurd.

RFC - Terheijden 0-2 (0-0) 0-1 Ruben Sibon, 0-2 Jan de Ridder.

Terheijden gaf nagenoeg geen kans weg. Jeugdspeler Dennis van Beek mocht de verdediging van Terheijden versterken. Van Beek was één van de uitblinkers tijdens deze wedstrijd volgens ooggetuigen.

Berkdijk - WDS’19 3-4 (0-1) 0-1 Gino MacNack, 1-1 Thom van de Ven, 1-2 Bayram Avci, 2-2 Matthy Laros (pen.), 2-3 Abdul Avci (pen.), 2-4 Pascal de Jong, 3-4 Van de Ven.

Dit was een zwaar bevochten overwinning op een uiterst moeilijk bespeelbaar veld. Van onze kant zat er toch wel een stukje onderschatting in”, concludeerde WDS’19 trainer Gijs Smulders.

Dussense Boys - Chaam 0-3 (0-0) 0-1 en 0-2 Martijn van den Broek, 0-3 Aron de Bruijn.

,,Wij wilden winnen om de aansluiting bij Chaam te behouden. We lieten in het begin twee grote kansen liggen en kort na rust kan Chaam wel scoren”, zei Dussense Boys-trainer Antoine Hoevenaren.

Raamsdonk - Be Ready 0-1 (0-1) 0-1 Robin van den Noort.

,,Dit was meer zomeravondvoetbal. In een gezapig potje verzuimden wij de wedstrijd op slot te gooien. Al met al hebben we toch goede zaken gedaan”, stelde Be Ready-trainer Arno de Vries kort na afloop.

Boeimeer - DIA 1-5 (1-1) 13. David de Rooij 1-0, 37. Thomas van Burik 1-1, 47. Mike Poppelaars 1-2, 64. Eelco de Haan 1-3, 70. Remco Sluijk 1-4, 85. Remco Sluijk 1-5.

Sportief gezien zijn het niet de beste jaren voor Boeimeer. Door de drie punten in mindering staat de ploeg en het wegvallen van Hoge Vucht staat de ploeg laatste in de vierde klasse C met nul punten. Ook DIA kende geen enkel probleem met Boeimeer en won met 1-5.

Boeimeer kon lang meevoetballen met de gasten uit Teteringen, maar kwam vervolgens conditioneel tekort. Met een beter samenspel had de score in het laatste half uur gerust naar dubbele cijfers moeten uitlopen voor DIA. De kwaliteiten van Amine el Kaddouri, Kjell Hellemons en Remco Sluijk werden te weinig gebruikt om Boeimeer echt af te straffen.

Volledig scherm Remco Sluijk scoorde tweemaal, maar had zeker nog eens kunnen scoren. © Pix4Profs / Joris Knapen

Door een blunder van doelman Jari van Aard van de ploeg uit Teteringen kon David de Rooij op aangeven van Thomas Burgers makkelijk scoren, 1-0. Dit sterkte even het gevoel alsof Boeimeer voor een stunt zou kunnen zorgen. Acht minuten voor de pauze krulde Thomas van Burik een vrije trap in het Boeimeer doel: 1-1. Meteen na de pauze brak Mike Poppelaars de weerstand van Boeimeer, 1-2. Met twee doelpunten en vele mooie acties vormde Remco Sluijk een ware plaag voor de defensie van Boeimeer. Hij zorgde met twee doelpunten voor het slotakkoord in Breda. Tussendoor scoorde Eelco de Haan nog de 1-3.