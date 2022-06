Derdedivisionist Baronie verwelkomt twee oude bekenden en heeft goede hoop op drie bijzondere versterkingen

Van de basisploeg die kampioen werd in de hoofdklasse, vertrekt alleen Jorik Mijnhijmer. Hij gaat met trainer Jurriaan van Poelje mee naar Kloetinge. ,,Natuurlijk is het vertrek van Mijnhijmer een aderlating, maar dat hebben we goed opgevangen’’, reageert Martijn van Galen, die samen met Sedat Siner de ploeg zal leiden.

Baronie verwelkomt twee oude bekenden: Jurik Zimmerman komt over van Halsteren en Aurelio van Gool van de jeugd van Willem II. Verder vervangt Joep Jacobs van Zundert de vertrekkende reservekeeper Vincent Vromans. Daarnaast is Baronie dichtbij een opvallende dubbelslag: broers Skender en Simon Loshi zijn bijna binnen. De respectievelijk 23-jarige aanvaller en 22-jarige vleugelverdediger voetbalden in de jeugdopleidingen van profclubs en gingen daarna avonturen aan in het buitenland. In de tweede speelhelft van het vorige seizoen kwamen zij samen uit voor tweededivisionist ASWH. Ze speelden eerder ook al in de jeugd van Baronie. Omdat zij zogenoemde contractspelers zijn, mogen ze nog tot en met 31 augustus overstappen naar een andere club.

Mohammad

Ook de terugkeer van Moustafa Mohammad lijkt in de maak. Hij speelt nog tot en met september in Australië, maar de kans is aanzienlijk dat hij daarna aansluit bij de kampioen van de hoofdklasse.

Naast Mijnhijmer ziet Baronie vooral de reservebank leeglopen. Bob Melis en de eerdergenoemde Vromans spelen volgend seizoen voor ‘t Zand in Tilburg, Achraf Ouaddaf verlaat Baronie voor Unitas’30 en ook Roman Witting keert niet meer terug in Breda: hij gaat naar Halsteren. Ten slotte speelt Wouter Prent volgend seizoen in een lager elftal bij Baronie.

Met of zonder de broers Loshi en Mohammad: dat zal nogal een slok op een borrel schelen. Van Galen heeft hoe dan ook vertrouwen in de selectie, toevoegend dat hij ook de jeugd een kans wil geven. ,,Ik weet zeker dat we met deze groep de Derde Divisie aan kunnen. Organisatorisch zullen we ook naar dat niveau moeten groeien. Vooralsnog is onze doelstelling handhaving.’’