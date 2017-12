Derde zege op rij voor Lepelstraatse Boys, NVS blijft koploper

zondag 4d Onnodig verlies Chaam, Viola pakt punt tegen hekkensluiter

18:29 Chaam kon het veldoverwicht niet in doelpunten uitdrukken en leed een 0-2 nederlaag. Viola liep in de slotfase tegen een 1-1-gelijkspel op. Tegen Riel dat nog nul punten had leek de derde overwinning van het seizoen er aan te komen. In een meermanssituatie pakte Riel haar eerste punt van het seizoen.