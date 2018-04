Derde nederlaag op rij Dosko, Rood-Wit in top drie

Oirschot Vooruit - Rood-Wit 2-4 (1-2) 0-1 Sander Wirix, 1-1 Joris Swaanen (penalty), 1-2 Jens Wirix, 1-3 Marijn van Beers, 2-3 Joost Kemps, 2-4 Mamadi Sidibe.

Het was geen grootse wedstrijd, maar de zege was wel verdiend, zo stelde Rood Wit-leider André Mathijssen. ,,We scoorden al na een klein kwartier en hadden daarna de controle. Een moment van onachtzaamheid leverde de thuisclub een strafschop op maar meteen daarna scoorden wij de 1-2. De derde goal was verdiend hoewel het met het vallen van de 2-3 nog even spannend werd."