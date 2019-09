Derde gelijkspel voor Dongen: ‘Rendement moet omhoog’

,,Er zit veel voetbal in de ploeg”, spreekt de radioverslaggever van RTV Utrecht als hij het eerste kwartier van het duel van Dongen tegen Hoogland ziet. De Dongenaren laten voor rust tegen de promovendus in de derde divisie prima veldspel zien. In de 18de minuut openen de bezoekers de score: Thom Avontuur pikt de bal op in het zestienmetergebied van Hoogland en schuift in de rechterhoek raak. Even later schreeuwt heel Hoogland om een penalty, maar krijgt aanvaller Youri van der Meer een gele kaart voor een schwalbe.

Na een een klein halfuur doet de thuisploeg wat terug. Oskar van Logtestijn ontfutselt de bal uit de Dongense laatste linie en plaats de bal onder doelman Wessel Sprangers door: 1-1. De Kanaries zoeken voor rust nog naar de voorsprong, maar vinden die niet omdat het vizier niet op scherp staat. ,,We hadden er drie moeten maken”, zag Dongen-trainer Osman Erbas. ,,Wonder boven wonder gingen een paar inzetten naast.”

‘Repeterend verhaal’

In de tweede helft verandert het spelbeeld. Waar Dongen in de eerste 45 minuten duidelijk veldoverwicht had, zakt de ploeg van Erbas na de thee wat weg. ,,Van beide kanten was het slordig”, aldus de coach, die koste wat het kost met een overwinning uit Hoogland wilde vertrekken. ,,We speelden in het slot van de wedstrijd op een gegeven moment zelfs met vijf spitsen. Maar ook al het ik er tien neergezet, hadden we nog niet gescoord”, verzucht Erbas, die zijn ploeg met een punt ziet eindigen. ,,Het wordt een repeterend verhaal. We voetballen leuk, maar daar kopen we niets voor. Het rendement moet omhoog.”

