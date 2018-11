Derby Wernhout - Achtmaal vroeg beslist, Gesta toont veerkracht

zondag 4B Wernhout had slechts twaalf minuten nodig om Achtmaal door de knieën te laten gaan. Grenswachters komt dieper in de problemen na de 1-2-nederlaag tegen BSC. De ploeg uit Putte, die vorig seizoen op een haar na de titel misgreep, staat nu dertiende.

Grenswachters - BSC 1-2 (1-1) 1-0 Nicky Verboven, 1-1 en 1-2 Matteo Castro.

,,Ik ben zeer trots op mijn spelers. Na de achterstand pakten we het weer goed op en maakten we voor rust de gelijkmaker. In de tweede helft waren we heer en meester, maar lieten we Grenswachters te lang in leven. Al met al was het een dik verdiende zege”, aldus BSC-trainer Rick Schimmel.

HSC’28 - RSV 1-2 (1-0) 1-0 Tobie Hopmans, 1-1 Davey Suijkerbuijk, 1-2 Jordy Stes.

,,Het was een thriller”, zei RSV-trainer Marco Klijs na de wedstrijd. ,,De jongens hebben me lang laten zweten. Na 85 minuten kwamen we op gelijke hoogte en daarna zorgde Stes met een prachtige lob voor de verdiende 1-2. We gaan als de brandweer”, aldus Klijs.

GESTA - DIOZ 4-3 (1-2) 1-0 DIOZ (e.d.), 1-1 Dennis Slooters, 1-2 Guus Feijns, 1-3 Aron van Overveld, 2-3 en 3-3 Frits Verheijen, 4-3 Jules van Rijsbergen.

Met nog een kwartier op de klok verdedigde de ploeg uit Zegge nog een 1-3 voorsprong, maar Gesta kwam langszij. .,Ik ben super trots op mijn jongens”, zei GESTA-trainer Anjo Wintermans na afloop. ,,In de rust hebben we elkaar de waarheid gezegd en afgesproken dat we deze wedstrijd gewoon gaan winnen.”

Noordhoek - Emma 1-1 (1-0) 1-0 Christaan Reuvers (pen.), 1-1 Cristina Shendro.

,,In de tweede helft waren wij de bovenliggende partij. We kregen drie opgelegde kansen en dan moet het minimaal een keer raak zijn”, aldus Noordhoek-trainer Hans Korteweg.

GSC/ODS - NSV 1-2 (0-1) 0-1 Roel van Tiggelen, 1-1 Akif Kumas, 1-2 Martin Kuijer.

,,Uiteindelijk waren wij de terechte winnaar. We hadden uit moeten lopen naar 1-3 of 1-4, maar lieten GSC/ODS onnodig in de wedstrijd”, zo klonk de analyse van NSV-trainer Andy Wierikx.

Sprundel - DSE 5-1 (1-0) 1-0 Wesley Heijnen, 2-0 Ruben Wagtman, 3-0 en 4-0 Jovanni van Nijnatten, 4-1 Thomas Laming, 5-1 Boyd Brouwers.

,,In het eerste kwartier hadden we het moeilijk”, blikt Sprundel-trainer Jack Verlaar terug op de wedstrijd. ,,Na de 2-0 na rust konden we gemakkelijk uitlopen.”

Wernhout - Achtmaal 2-0 (2-0) 1-0 Rick Gommers, 2-0 Mathieu Rombouts.

Wernhout begon sterk aan het thuisduel met rivaal Achtmaal. De formatie van trainer Marc van der Linden kwam al na vijf minuten op voorsprong. Spits Michael Zagers ontsnapte aan de buitenspelval en bood Rick Gommers vervolgens een niet te missen kans: 1-0.

Achtmaal viel direct terug aan, maar de uitstekend keepende Carlo Marijnissen bracht redding op een schot van Erik Bink. Nog in het eerste kwartier wist de gastheer de score te verdubbelen. Dit keer was Mathieu Rombouts de verdedigers van Achtmaal te snel af en kon doelman Roy Nouws voor een tweede keer vissen.

Achtmaal drong na rust aan en arbiter Rijpert legde de bal op stip. Het was een uitgelezen mogelijkheid om de spanning terug te brengen in deze vrij tamme derby. Luca nam plaats achter de bal en faalde vanaf elf meter. ,,Onze keeper heeft echt fantastisch gekeept deze wedstrijd”, sprak Van der Linden trots.