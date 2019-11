Derby VCW - Terheijden gestaakt na beenbreuk: ‘Voetbal is even niet belangrijk’

zondag 4cWat een groot feest voor de buren VCW en Terheijden moest worden, eindigde in een nachtmerrie. Vooral voor één van de spelers: de 18-jarige Ruud Baaij liep even voor tijd een beenbreuk op. Het spel lag 25 minuten stil, waarna alsnog besloten werd om te staken.

Het trieste incident, Baaij brak vermoedelijk kuit- en scheenbeen in een duel, stond haaks op het gezellige en sportieve karakter van de derby. Nagenoeg geen messcherpe duels in het veld, speels venijnig was wel het onderling leedvermaak langs de lijn tussen twee supportersgroepen.

“We hadden in de resterende minuten wellicht de winst nog binnen kunnen slepen,” zei Terheijden- trainer Fred Vrolijk. Maar ook hij begreep, dat de thuisclub er weinig behoefte meer aan had. Of het duel definitief op 1-1 blijft staan of later wordt uitgespeeld, beslist de KNVB.

Geschrokken

Met de 1-1 kregen beide ploegen, wat hen toekwam. Wel met de kanttekening, dat Terheijden bij 0-1 vergat door te drukken. “Zeker vier opgelegde kansen op 0-2 lieten we liggen,” telde Vrolijk. Collega Arjan Kwaaitaal beaamde dat, maar vond dat juist VCW na de 1-1 aandrong op meer. Kwaaitaal: “Maar is het belangrijk? Nodig is, dat een 18- jarige jongen snel herstelt. Hij moest op het veld verdoofd worden, omdat hij de pijn niet kon verdragen. Daar schrik je behoorlijk van. En ik natuurlijk niet alleen.”

Terheijden, aarzelend gestart maar erna net iets meer ervaren en slimmer kwam na 27 minuten op 0-1 via een raak koppende Pepijn van Asten. De indraaiende vrije trap was van Jordi Wirken. Erna hield keeper Gerben Dudok met prima reddingen VCW in de wedstrijd. “Kansen, die zeker een of twee treffers op hadden moeten leveren,” vond Vrolijk. “Bij 0-2 zou de wedstrijd gespeeld zijn.”

Quote We misten vier opgelegde kansen. Maar is het belangrijk? We hopen dat Ard snel herstelt VCW-trainer Arjan Kwaaitaal

In de 72e minuut kreeg invaller Kelvin Koppelaar zijn moment van glorie. Met nummer dertien op de rug zorgde hij voor de niet meer verwachte 1-1. “En dan het moment erna,” zag trainer Arjan Kwaaitaal. “Mijn laatste man Tom van Oers staat oog in oog met de keeper van Terheijden en schiet van dichtbij over. Het was misschien wel de beste kans van de wedstrijd.”