Derby tussen Halsteren en Baronie op laatste speeldag, Dongen begint seizoen met thuiswedstrijd

Dongen begint aan het seizoen in de derde divisie op zondag 22 augustus. De ploeg van Osman Erbas trapt het seizoen 2021-2022 af in eigen huis: JOS/Watergraafsmeer komt op bezoek. De eerste Brabantse derby is een week later, VV Gemert is dan de tegenstander. Dongen speelt ook de laatste wedstrijd van het seizoen thuis. Op 29 mei is EVV Echt de tegenstander. Het hele programma is hier te zien.