Derby tussen Gesta en Chaam is ook een familietwist: ‘Ik heb nog nooit een derby gespeeld die mooi is’

Karel Daamen, inwoner van Rijsbergen, was coach bij Gesta in het seizoen 2015/2016, waar Van den Wijngaart al jaren een vaste waarde in het eerste team was. ,,Ik herinner het me nog goed. We speelden met Gesta uit bij VVR en ‘s avonds stond hij opeens bij ons in de kamer”, blikt Daamen terug op de eerste ontmoeting als schoonvader en schoonzoon. ,,Het speelde natuurlijk al langer”, geeft Van den Wijngaart toe. Na de uitwedstrijd in Rijsbergen was het huis van zijn vriendin heel dichtbij en belandde hij bij zijn trainer thuis.