Derby Steenbergen tegen RBC gestaakt na vechtpartij

Stijn Heideman had net de derde treffer van Steenbergen binnengeknikt, toen Den Haak en Hamdoune in een ogenschijnlijk onschuldig duel allebei naar de grond gingen. De speler van RBC pakte zijn tegenstander vervolgens in de houdgreep. Den Haak reageerde met een elleboogstoot in het gezicht van Hamdoune, waarop een aantal spelers van beide teams door het lint gingen.