Derby's in West-Brabant: ‘De haat tegen Hank is er met de paplepel ingegoten’

6 augustus Het had niet veel gescheeld of hij had gescoord tegen NAC. Maar de vrije trap van Baronie-spits Jorik Mijnhijmer raakte de bovenkant van de lat: geen treffer. Uiteindelijk ging de sterke hoofdklasser pas in de absolute slotfase onderuit in de Bredase derby, 1-0. ,,Dat we balen na die late 1-0 zegt genoeg.”