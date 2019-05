Dennis van Nijnatten helpt Schijf aan gouden comeback, Victoria'03 kind van de rekening

zondag 3ADe slotronde in de zondag derde klasse A zorgde voor een spannende strijd onderin de ranglijst. De vier ploegen die de nacompetitie wilden ontlopen, wonnen allemaal. Daardoor spelen Victoria’03 en Clinge nacompetitie. Schijf verzekerde zich zondagmiddag van nog één seizoen in de derde klasse. Een zege tegen Gastel bleek achteraf noodzakelijk om de nacompetitie te ontlopen. Door twee doelpunten na rust van Dennis van Nijnatten boog Schijf de achterstand om: 2-1.

RBC - Victoria’03 1-2 (0-1) 0-1 Ricardo de Wit, 1-1 Randy Elst, 1-2 De Wit.

Victoria’03-trainer Ronald van Oeveren baalde hardop na afloop van de zege op bezoek bij RBC. ,,We hadden op voorhand rekening gehouden met een zege van onze concurrenten Clinge, dat tegen Philippine speelde en Gastel. Onze hoop lag op een misstap van MOC’17 bij kampioen Roosendaal, maar dat gebeurde niet. Heel zuur. RBC gaf het absoluut niet cadeau, Ricardo de Wit miste ook nog een strafschop, we moesten er vol tegenaan om drie punten mee te nemen.”

Virtus - VVR 0-0.

Virtus kende een weinig sprankelend einde na een bewogen seizoen. ,,Het ging voor ons om de keizers baard tegen VVR”, duidde Virtus-trainer Jorco de Kok. VVR-trainer Kees Daemen weersprak de woorden van Virtus-trainer Jorco de Kok die een bloedeloos gelijkspel had gezien. ,,Beide ploegen creëerden zeker genoeg kansen. Toen we hoorden dat het 2-2 stond in Steenbergen namen we grote risico’s, maar de bal wilde er niet in. Er heerste na afloop heel kort wat teleurstelling, maar daarvoor kwam al snel trots terug voor in de plaats.”

SAB – Terneuzen 1-8 (0-2) 0-1 Can Kiran, 0-2 en 0-3 Marc Verwei, 1-3 Joris van de Lande, 1-4 Jardell Constansia, 1-5 en 1-6 Kiran, 1-7 Jamie Rademaker, 1-8 Devano Riemens.

,,We boden lange tijd goede tegenstand, maar uiteindelijk was het verzet gebroken”, zei SAB-trainer Meindert Dijkstra. De selectie van SAB sloot het seizoen gezamenlijk af op het veld. ,,Heel de groep gaf aan volgend seizoen te blijven en ook de talentvolle jeugdspelers spelen volgend seizoen voor ons. Wie weet spelen we volgend seizoen mee voor een prijsje in de vierde klasse, aan de chemie binnen deze groep ligt het in ieder geval niet”, aldus Dijkstra.

De spelers van het gedegradeerde SAB blijven ook in de vierde klasse bij elkaar.

Roosendaal - MOC’17 0-3 (0-1) 0-1 Tom Sanen, 0-2 Robin Hansler, 0-3 Sanen.

MOC’17-trainer Ardian Lekaj kon met een goed gevoel MOC’17 overdragen na de handhaving. ,,Dit was mijn job”, lachte hij na afloop. ,,Het plezier was teruggekeerd en onder mijn leiding pakten we uiteindelijk 22 punten. Toch ben ik zelfkritisch, we speelden te vaak gelijk en verloren onnodig veel punten waardoor het lang duurde eer we echt veilig waren.”

Steenbergen - HVV’24 2-2 (1-0) 1-0 en 2-0 Stijn Heideman, 2-1 Gianni Kimvwedi, 2-2 Bram Simpelaar jr.

Steenbergen-trainer Marco Ernest nam na vijf seizoenen afscheid als trainer bij de club. Speciaal voor de gelegenheid kwamen zijn spelers met een badmuts op het hoofd, verwijzend naar het kale hoofd van de oefenmeester. ,,Heel ludiek”, oordeelde hij. ,,Ik kon er ontzettend hard om lachen. Ik heb vijf mooie seizoenen hier gehad met een promotie naar de derde klasse om vervolgens een stabiele middenmoter te worden met deze club.”

Schijf - Gastel 2-1 (0-1). 18. Mats Helmons 0-1, 46. Dennis van Nijnatten 1-1, 49. Dennis van Nijnatten 2-1.

Het herenelftal knokte zich de laatste weken terug en kon zich op de slotdag van de competitie definitief veilig spelen. Daarvoor moest de ploeg van trainer Cees van Beers wel winnen van het al uitgespeelde Gastel. Het hielp Schijf niet dat Gastel-verdediger Mats Helmons de bal na een kleine twintig minuten spelen perfect in de kruising schoot: 1-0.

De uitslagen op de andere velden genoodzaakte Schijf-trainer Van Beers om in de tweede helft een risico te nemen. ,,Natuurlijk kreeg ik de overige uitslagen mee van de supporters die rondom de dug-out stonden”, bekende Van Beers na afloop. ,,Ik schoof mijn aanvallende middenvelder Nick van Dijk een linie naar voren om meer ballen in de voeten bij spits Dennis van Nijnatten te krijgen. We moesten scoren en winnen om lijfsbehoud veilig te stellen.”

Het trucje slaagde glansrijk. Het scorebord moest nog worden gestart voor de tweede helft of de gelijkmaker van Dennis van Nijnatten lag tegen de touwen. Na goed voorbereidend werk van Van Dijk was het opnieuw de blonde spits die Gastel-doelman Coert Doomen passeerde: 2-1.

De 2-1 bleef op het scorebord dat na 82 minuten spontaan stilviel. De supporters van Schijf waren dusdanig fanatiek dat de fakkels al tijdens de blessuretijd werden ontstoken. ,,Ik roep het al een aantal weken: deze handhaving vind ik veel knapper dan de titel in de vierde klasse vorig jaar”, aldus vertrekkend Schijf-trainer Van Beers. ,,Dit verdient deze club met allemaal eigen jongens. Ze hebben de kwaliteit ervoor, ik kan met een gerust hart Schijf via de voordeur verlaten.”