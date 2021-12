Dennis van der Steen volgt John Karelse op bij Achilles Veen

zondag 3A Hekkenslui­ter VVR verliest ook van HVV’24: ‘Hopen dat het binnenkort onze kant op valt’

VVR is er in Hulst niet in geslaagd het eerste punt van het seizoen te behalen. In eigen huis was HVV’24 te sterk in het duel dat door eerdere coronagevallen werd ingehaald. VVR blijft daardoor hekkensluiter in de derde klasse A.

16 november