Dennis Geeraers maakt bijzondere rentree: ‘Het is vast niet verstandig, maar ik kan het niet laten’

Nog immer de goedlachse grappenmaker van twee jaar geleden, maar wat is er verder veel veranderd in het leven van Dennis Geeraers (26). Kraakbeenschade in zijn rechterknie, na twee meniscusblessures: een voetbalcarrière in de knop gebroken. Hij was dé spil in het zo snel opstomende eerste elftal van Kruisland, speelde niet voor niets in de jeugd van NAC. ,,Voetballen maakt mijn dag goed, het was echt klote om dat niet meer te kunnen.”