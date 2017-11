Denneboom terug in het oranje (van Kruisland): Wikipedia-pagina meteen aangepast

Romano Denneboom mocht zich in het verleden één keer het oranje shirt van het Nederlands elftal hijsen en speelt sindsdien ook samen met de oud-internationals. Afgelopen zondag schitterde hij wederom in het oranje, maar dan in dat van tweedeklasser SC Kruisland.

Scoren bij zijn 'debuut' was hem niet gegund. De 36-jarige spits was zondag tegen Rijen (2-1 winst) wel dicht bij een treffer, maar schoot op de paal. De trainer, Natalino Storelli, was blij met zijn nieuwe aanwinst. ,,Hij is nog niet topfit, maar nu al belangrijk", zei hij tegen BN DeStem.

Tot de zomer woonde Denneboom met zijn gezin in Pijnacker. Recent is hij naar het Zeeuwse Middelburg verhuisd, waar zijn vrouw vandaan komt. In Zeeland is hij ook jeugdtrainer, bij onder meer Jong Ambon, waar zijn elfjarige zoon Xavi speelt. Spelen in een eerste elftal wilde hij sinds deze zomer eigenlijk niet meer. Zijn laatste club was hoofdklasser DHC uit Delft. Gezien zijn rentree in het oranje is Denneboom daar op terug gekomen.

De eerste contacten tussen Denneboom en Kruisland zijn ontstaan nadat de eenvoudig international een gasttraining gaf voor Soccer Upgrade, een voetbalorganisatie opgericht door leden van Kruisland. Gekscherend werd een gepolst of hij niet eens mee wilde doen. Zondag was het zover. Hij droeg met zijn spel bij aan de eerste zege van het seizoen voor de tweedeklasser.

Wikipedia

Zijn speelminuten voor Kruisland mochten niet onopgemerkt blijven. De Wikipedia-pagina van de oud-spits van onder meer FC Twente was in no time aangepast. 'In november 2017 keerde Romano Denneboom terug op de velden, bij SC Kruisland, uitkomend in de 2e klasse E in Zuid 1', is de meest recente toevoeging aan zijn pagina.