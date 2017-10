Den Boef wil fitter en sterker worden

Met zeven doelpunten in vier wedstrijden is Dave den Boef vlammend begonnen aan het seizoen bij Tholense Boys.

Hij is geen spits die bezig is met schuttersklassementen. Natuurlijk was Dave den Boef blij met die vijf doelpunten in één duel, pas bij Noad'67. En ook die twee tegen Seolto van afgelopen zaterdag telden mee. Hij is hongerig naar goals, daar gaat het niet om. Toch liggen de prioriteiten bij de Den Boef anders. ,,Ik wil vooral een heel seizoen fit blijven."

Den Boef (22) is bezig aan zijn derde jaar bij Tholense Boys. Wat hij in die tijd vooral deed, was revalideren. In het eerste seizoen hield een complexe blindedarmontsteking hem lang aan de kant. Vorig jaar ging het op de eerste speeldag al mis bij Kogelvangers. Een val op de schouder had verstrekkende consequenties. Zowat alle pezen en spieren in zijn schouder scheurden af. Weer stond 'ie een halfjaar aan de zijlijn. En ergens in die periode moesten ook nog zijn amandelen operatief worden verwijderd. ,,Bij mij kwamen de slechte dingen in drieën."

Balletje afgeven

In de tijd dat Den Boef wél speelde, trok hij de aandacht. Met onvoorspelbare acties op de zijkant, briljante ingevingen, doelpunten, en soms ook een hoop gemodder. Dat laatste is 'ie aardig kwijtgeraakt, zegt hij zelf. ,,Voorin moet je steeds keuzes maken, vaak in een fractie van een seconde. Een balletje afgeven hoort erbij. Dat vergat ik vroeger nog wel eens, ook als een medespeler er beter voor stond. Ik dreef mijn acties wel eens te ver door. Nu weet ik dat ik de bal er niet in hoef te lopen."

Met zijn vader praat hij er geregeld over. Johan den Boef was in zijn tijd bij VVC'68 een gereputeerde spits. Niet dat het aan tafel in Nieuw-Vossemeer altijd over voetbal gaat. ,,Je moet met je vader ook over andere dingen kunnen praten." Als klein ventje was Dave er altijd bij, op De Beek. Niet dat hij zijn pa veel zag voetballen. ,,Ik was zelf altijd bezig met een bal, ergens in een hoekje. Ik hoorde later wel of ie gescoord had."

Volledig scherm Lepelstraat - 20/10/17 - Dave den Boef © Chris van Klinken / Pix4Profs

Een voorbeeld wil hij zijn vader niet noemen. Lachend: ,,Hij stond altijd op de goede plek, ik nooit." Als spits zijn ze onvergelijkbaar, vindt Den Boef. ,,Hij was een echte afmaker. Ik moet het meer van mijn acties hebben." Zijn vader staat altijd langs de lijn, net als zijn moeder trouwens. Pa is steeds kritisch na afloop. Den Boef heeft er geen moeite mee. ,,Hij wil ook graag het beste in mij naar boven halen."

Den Boef doet er alles aan om fit te blijven. Bewust verruilde hij een maand of wat geleden een baan in de ploegendienst voor werk in dagdienst. Nu rijdt hij voor een technisch dienstverlener als chauffeur door de regio. Den Boef is er blij mee. ,,Dat onregelmatige werk was niks voor mij. Ik was altijd moe. Ik ben gebaat bij een vast ritme." Twee avonden in de week traint hij in de sportschool bij zijn trainer Erwin de Nijs. Ook de trainingen bij Tholense Boys zijn lang en intensief. Die aanpak werpt volgens Den Boef vruchten af. ,,We zijn altijd fitter dan onze tegenstanders."

Moeilijker

De spits is realistisch als het gaat over de verwachtingen bij Tholense Boys. Twee jaar op rij strandde de ploeg in de finale van de nacompetitie. ,,Dit seizoen is voor ons alles moeilijker. Iedere ploeg is blij met een punt tegen Tholen. Iedere trainer kent onze kwaliteiten en laat zijn team compact spelen. Voor ons is het een uitdaging om die verdedigende ploegen kapot te spelen."

Volledig scherm Dave den Boef rechts was zaterdag de plaag van Yerseke. Zijn vier doelpunten gaven Tholense Boys een voorsprong in het tweeluik. FOTO LEO ADRIAANSEN

Op de training wordt daarom hard gewerkt aan het verbeteren van het positiespel. De lange bal op de gestopte aanvalsleider Niels Hopmans behoort in Tholen tot het verleden. Hopmans wordt volgens Den Boef gemist. ,,Niels trok andere jongens mee. En hij was vorig jaar goed voor ruim twintig doelpunten, dat mag je ook niet vergeten."

Nieuwkoop en Boudou

Meer dan ooit wordt er nu naar Den Boef gekeken, ook voor de goals. Hij is er niet bang voor. ,,Ik ben een jongen die het verschil kan maken." Den Boef wijst ook op medespelers als Koen Nieuwkoop en Youri Boudou. ,,We hebben meer spelers met specifieke kwaliteiten."