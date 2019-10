Déjà vu: opnieuw periodetitelstrijd tussen Gastel en RBC

In de rubriek 'oog in oog' blikken we vooruit op een van de wedstrijden in het West-Brabantse amateurvoetbal. Deze week aandacht voor Gastel - RBC.

Een déjà vu van het seizoen 2015-16 voltrekt zich vooralsnog in de derde klasse. Destijds vochten de latere kampioen Victoria'03, Gastel en RBC om de periodetitels in de vierde klasse. Vier seizoenen later bezetten de drie teams een niveau hoger de bovenste vier plaatsen met Terneuzen.

Sjoerd van den Eijnden, na vijf duels al zevenmaal trefzeker voor Gastel, legt de onderlinge rivaliteit met RBC haarfijn uit. ,,In het dorp gaat het de laatste dagen, misschien wel weken, over de wedstrijd tegen RBC", vertelt de spits. ,,Waar je ook komt, je wordt er even aan herinnerd. De duels tegen RBC zijn voor deze groep speciaal geworden, er heeft altijd wel iets op het spel gestaan."

RBC-aanvaller Mujib Yaqoubi bevestigt de woorden van Van den Eijnden. ,,Dit is mijn derde seizoen bij RBC. Daarvoor heb ik met BSC ook steeds in Gastel gespeeld. We hebben het altijd een lastig karwei gevonden. Het is een fysiek sterk team, spelen compact voetbal. Met Gastel moet je altijd rekening houden."

Volledig scherm Mujib Yaqoubi in betere tijden: vorig seizoen schoot hij RBC naar de 1-2 voorsprong in Zevenbergen. © Foto Pix4Profs/ Gino van Outheusden

Vormdipje

Waar Van den Eijnden dit seizoen bijna elke bal tot doelpunt promoveert, moet Yaqoubi vooralsnog veel toekijken. ,,Dat heeft met mezelf te maken", is de aanvaller zelfkritisch. ,,Ik zit in een vormdipje waar ik liever vandaag dan morgen uitkom. Door mijn mindere vorm ben ik logischerwijs op de bank gezet. Ik probeer op de trainingen zo hard mogelijk te werken voor een basisplaats. De concurrentie voorin is enorm, middenvelders zoals Bilal Dadi hebben bewezen ook te kunnen scoren. Maar elke minuut die ik zondag ga krijgen, zal ik gretig en hongerig voor de goal zijn."

Ook Van den Eijnden, de 22-jarige spits van Gastel, hoeft niet gemotiveerd te worden. ,,Voor deze wedstrijden doe je het. Je zet net dat stapje extra. Ik krijg als spits weliswaar de complimenten, maar ik speel ze graag door naar mijn ploeggenoten. We voelen elkaar goed aan en ik krijg de bal waar ik hem hebben wil. Hoef ik 'm er alleen maar in te knikken of tikken."

Volledig scherm Sjoerd van den Eijnden (voorgrond) is topscorer van SC Gastel met zeven doelpunten uit vijf wedstrijden. Op de achtergrond kijkt trainer Johan van Batenburg tevreden toe. © Foto Pix4Profs/ Gino van Outheusden

Het 4-4-2-systeem is goed geïntegreerd bij Gastel. ,,We hadden de spelers niet voor 4-3-3. Nadat dat duidelijk werd, schakelden we op tijd over naar het huidige systeem. De trainingen van coach Johan van Batenburg werpen zijn vruchten af. Zijn sterke punt is dat hij een eenheid creëert van Gastel. Zolang het geloof er is, zijn wij tot veel in staat.”