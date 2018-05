Degradatiestrijd 4B beslist: SVC degradeert, BSC en Gesta nacompetitie

BSC - VVR 0-2 (0-1) 0-1 Hassan Kasim, 0-2 Jolan Gooskens.

BSC-trainer Bas Antens: ,,Voor rust deden we het goed. VVR kreeg geen kansen. In de tweede helft nam de druk op ons doel toe, maar Tristan van Dorst (doelman van BSC 5, red.) hield ons lang op de been. Ik heb vandaag een BSC gezien dat klaar is voor de nacompetitie.''

DIOZ - Gesta 3-2 (2-2) 1-0 Roland van Hooff, 1-1 Boo Moelands, 1-2 Teun Braspenning, 2-2 Aron van Overveld (pen.), 3-2 Dennis Slooters.

Volgens DIOZ-trainer Cornee Willemsen was het voor rust een gelijkopgaande wedstrijd, maar tijdens het tweede bedrijf was DIOZ beter. ,,Op basis van de tweede helft hebben we verdiend gewonnen'', aldus Willemsen.

SAB - Alliance 2-0 (1-0) 1-0 Joris van de Lande, 2-0 Jordy de Tenter.

Meindert Dijkstra, trainer van SAB: ,,We hebben terecht gewonnen. We hebben niks weggegeven. Als we de kansen beter hadden benut, hadden we wel met 8-0 kunnen winnen."

Achtmaal - SVC 1-1 (1-1) 1-0 Nick Jongenelen, 1-1 Dominique Boeckholz.

SVC zocht na de 1-1 massaal de aanval, maar Achtmaal was er alles aan gelegen het gelijkspel vast te houden. Ad Straver (SVC): ,,We kregen kansen om voor de tweede maal te scoren, maar de scherpte ontbrak."

Wernhout - Noordhoek 1-2 (0-1) 0-1 Anton Kouters, 1-1 Maikel Zagers, 1-2 Sven Reuvers.

Na de gelijkmaker van Wernhout ging de thuisploeg voor de winst. Echter counterde Noordhoek naar een 1-2 zege. Wernhout-trainer Jan Hereijgers: ,,Wij hadden meer de bal en verdienden minstens een gelijkspel."

Internos - Sprundel 0-4 (0-1) 0-1 Hein Verhoef, 0-2 Ruben Wagtmans, 0-3 Roy van den Broek, 0-4 Dairon Clarijs.

Jack Verlaar, trainer van Sprundel: ,,We kwamen goed weg dat we halverwege niet met 3-0 achter stonden. Tegen de verhouding in kwamen we op slag van rust op 0-1. In de tweede helft waren we veel beter en ging het allemaal erg gemakkelijk."