Degradatieduel levert Gloria UC een puntje op, Viola hard onderuit

Riel - Gloria UC 1-1 (1-1). 1-0 Igor van de Brugge.

Laagvlieger Gloria pakte een belangrijk punt tegen degradatieconcurrent Riel, waardoor het in punten nu gelijkstaat met mede-degradatiekandidaat Were Di. ,,Op basis van de eerste helft had er meer ingezeten, maar kijkend naar de tweede helft denk ik dat een gelijkspel een terecht resultaat is. Riel drong aan, kreeg ook kansen dus ik denk dat hun coach minder tevreden is met de uitslag dan ik’’, lachte Gloria UC-coach John Janssens.

SV Reeshof – Chaam 3-1 (1-1). 1-1 Gerard Verbiest.

Chaam ging onderuit tegen koploper Reeshof, maar mocht wel even dromen van een punt. Na voor de tweede keer achter te zijn gekomen, viel het elftal met man en macht aan. Ondanks verschillende kansen wilde de bal er niet in, terwijl Reeshof de ruimte kreeg om uit een counter de wedstrijd te beslissen. Ondanks de nederlaag was Chaam coach Karel Daamen erg te spreken over de geleverde arbeid van zijn elftal. ,,De jongens hebben goed partij gegeven, we hebben het Reeshof erg lastig gemaakt. Op karakter hebben we ons teruggeknokt, het enige wat jammer is, is dat we onszelf niet belonen.’’

Gesta – OVC 2-6 (1-1). 1-1 Boo Moelands, 2-2 Jules van Rijsbergen.

Gesta ging hard onderuit, maar de score doet volgens Gesta-trainer Thomas de Ridder geen recht aan het wedstrijdbeeld. ,,Beide teams hadden enorm veel kansen, zij maken ’m gewoon elke keer en wij niet. We hebben terecht verloren maar zijn allesbehalve weggespeeld. OVC staat ook lager dan zou moeten als je kijkt naar de ranglijst, die ploeg heeft zat kwaliteit en vandaag zag je dat.’’

GSBW – Viola 7-0 (0-0).

Er stond na negentig minuten spelen een 7-0 eindstand op het scorebord, en dat terwijl GSBW de ban tegen Viola pas brak in de 61ste minuut. ,,Het eerste uur hebben we prima gespeeld. De organisatie stond goed en we gaven weinig weg. Vervolgens valt eerst de 1-0 en daarna de 2-0. Toen zakten wij compleet door de ondergrens heen’’, aldus Viola-coach Dennis de Bruijn, die op bezoek ging bij zijn oude club. ,,Op het moment van de 3-0 wilde ik nog aanvallend wisselen door een aanvaller brengen, maar het was tevergeefs. Dit doet pijn, het zat mee voor GSBW maar vanuit onze kant mag dit niet gebeuren.’’