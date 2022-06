Degradatie komt hard aan bij Rood-Wit: 'Ik vind het vooral heel erg voor onze clubmensen’

VIERDE KLASSE D Zaterdag SCO speelt extra ronde nacompeti­tie na puntver­lies, Dongen profiteert

Dongen maakte geen fout tegen Rijen. Na de 10-0 overwinning was de periodetitel een feit en doordat SCO morste op bezoek bij Boeimeer gaat Dongen over SCO heen op de ranglijst. Dat betekent dat Dongen de eerste ronde in de nacompetitie vrij is.

4 juni