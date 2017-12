Degelijk Zwaluwe troeft DBGC af

Het was een aantrekkelijke pot voetbal tussen twee aanvallend ingestelde ploegen. In het eerste kwartier was de wedstrijd in balans, maar nadat Vincent de Klerk ervoor had gekozen om een speler vanuit de voorhoede terug te laten zakken naar het middenveld kreeg Zwaluwe een overwicht en dit leverde twee treffers op. Door op de juiste momenten druk te zetten en een uitstekende omschakeling na balverlies kregen de bezoekers geen kansen. DBGC zocht na rust de aanval, maar ondanks het hogere tempo van de bezoekers hield Zwaluwe stand. Maurice Sprangers was in deze fase het belangrijkste wapen van de thuisploeg en met zijn vierde schot op doel, waarbij doelman Nieuwland blunderde, ontnam hij de laatste hoop bij de bezoekers.