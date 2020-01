Deelen viert rentree bij HSC'28 met zege op NVS

zondag 3A Dubbele beenbreuk Hoe­ven-spe­ler maakt vroegtij­dig eind aan duel in Zeeland

17:23 Het duel tussen HVV’24 en Hoeven, dat oorspronkelijk op 16 februari 2020 stond ingepland, is in de twintigste minuut afgelast. Reden hiervoor is de beenbreuk die Hoeven-aanvaller Cyriel van der Veen opliep in duel met de doelman van HVV’24.