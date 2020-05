De Wonderlijke Waarachtige Week van het Draagvlak

column Een veiling­kist vol gezellig­heid: soundtrack van een liefdevol en gelukkig leven

25 april Ineens staat een van mijn beste maten, Eric, bij me in de tuin. Geweldige kerel, ook de langstzittende trainer in het regionale amateurvoetbal trouwens. Sinds mensenheugenis slaagt hij erin iedere zaterdag de vrijbuitersbende van Beek Vooruit met minimaal elf man te laten aantreden. Zijn besprekingen zijn legendarisch: vol humor, cynisme en zelfspot.