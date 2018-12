De Wirix-broers hebben geen tijd om stil te staan: ‘Het gaat allemaal zó snel’

Eigenlijk hebben ze zelf niet eens door hoe hard het allemaal gaat. In 2014 speelden Jens en Sander Wirix (eeneiige tweeling) nog in de vierde klasse bij hun clubje Sprundel, ruim vier jaar later vertonen de nu 24-jarige broers hun kunsten in de hoofdklasse bij Baronie. ,,Echt tijd om er bij stil te staan, hebben we niet”, oordeelt Sander. ,,Het is dat we er soms door anderen aan herinnerd worden”, vult Jens aan. Zoals nu dus. ,,Pas wanneer een ander het tegen je zegt, besef je: het gaat zó snel”, geeft Jens toe.