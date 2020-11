De West-Brabantse trainerscarrousel gaat dit seizoen amper draaien: ‘Ik verwacht weinig verschuivingen’

Het is voor clubloze trainers met ambities een lastige tijd. Zelfs voor Peter Sweres, een man die zijn sporen de afgelopen jaren wel heeft verdiend bij onder meer Roosendaal en Dosko. Clubs zijn vaak pas een aantal wedstrijden onderweg en kunnen nog geen oordeel vellen over hun trainers op basis van dit seizoen. Het gevolg: weinig ontslagen en dus weinig vacatures. ,,Dat is heel lastig. Ik ben wel met een club in gesprek dit moment, maar je merkt toch dat de telefoon een stuk stiller is dan een jaar geleden. Niemand weet hoe dit seizoen verder gaat. Normaal zijn de evaluatiegesprekken ergens eind november of begin december, nu schuiven die ook op.”