De weg naar succes legt Gabriëls af op de fiets

In zijn dertiende jaar in het trainerswereldje, zijn tiende als hoofdtrainer, promoveerde Arno Gabriëls het afgelopen seizoen met Beek Vooruit naar de tweede klasse.

Volledig scherm Beek Vooruit-trainer Arno Gabriëls. Foto Edwin Wiekens/Pix4Profs © EDWIN WIEKENS

,,Okay”, is Arno Gabriëls eerlijk, ,,we zijn kampioen geworden door misstappen van anderen. Maar ook omdat wij het scorend vermogen wel hadden en wij er voor zijn blijven gaan. Ook toen de titel ver weg leek.”

Zijn trainerscarrière begon bij de club waar hij zijn voetballoopbaan afsloot met een kampioenschap in de hoofdklasse. In 2004 werd hij bij Baronie assistent van Van Seeters. Na Van Seeters werkte hij onder Ger Musters nog een jaar op de Blauwe Kei, waarna Moerse Boys hem de kans bood als eindverantwoordelijke aan de slag te gaan.

In de jaren daarvoor had Gabriëls gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een versnelde cursus TC-3 en TC-2 te volgen. Als oud-contractspeler van NAC doorliep hij de trainersopleiding samen met jongens als Patrick Zwaanswijk, Michel Kreek en Richard Witschge. Bewust koos hij om niet verder te gaan voor het diploma TC-1. Gabriëls: ,,Ik weet van mijn broer (Johan, red.) wat je daar allemaal voor moet doen. Hoeveel tijd daar in gaat zitten. Het analyseren van wedstrijden op maandagavonden, de stages, et cetera. En dan ook nog je eigen club trainen. Nee, ik heb nog erg jonge kinderen en dat zou betekenen dat ik echt altijd van huis zou zijn.”

Inmiddels is hij aan zijn vierde seizoen bezig bij Beek Vooruit, maar hij kende de club natuurlijk al veel langer. Na zijn afscheid als voetballer bij Baronie speelde hij namelijk nog zes jaar in het zaterdagteam van De Beek, een vriendenelftal van oude NAC- en Baroniematen, aangevuld met Beekse jongens. Met een knappe uitzege bij Zeelandia Middelburg (1-3) en een wat ongelukkig verlies thuis tegen VOAB (0-1), ligt Gabriëls op koers om zich met zijn ploeg te handhaven in de tweede klasse. ,,Dat is ook de doelstelling, niet degraderen”, zegt hij. ,,We moeten reëel zijn. Wanneer wij echt top zijn, dan kunnen we het iedereen moeilijk maken. Wanneer we dat niet kunnen opbrengen, zullen we ook tegen zeperds van 0-5 en 0-6 aanlopen.”

Zondag wacht de uitwedstrijd bij Madese Boys. Het elftal van Mark Klippel beleefde met slechts een punt uit twee duels een iets mindere start, maar dat zegt nog helemaal niets volgens Gabriëls: ,,Het is nog erg vroeg in het seizoen om nu al conclusies te kunnen trekken. Ik ga ook niet zeggen dat we favoriet zijn. Maar we hebben wel een selectie van achttien man die allemaal kunnen acteren op dit niveau.”