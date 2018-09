De Weerd ziet muziek in 'lekker direct' SAB

De bekendste fan van de Sint Anna Boys is natuurlijk Tijs Verwest, alias dj Tiësto. Het is echter iemand anders die dit seizoen de beat bepaalt bij SAB: Marc de Weerd. De ervaren coach begint aan zijn zesde klus. ,,Ik nam op woensdag het besluit om te stoppen bij Internos, één dag later hing SAB aan de telefoon en vrijdag was het al rond. Het gevoel was heel goed", zegt De Weerd. ,,De mentaliteit van de stad bevalt me wel. Als ik ergens slecht tegen kan, is het om via-via iets over mezelf te horen. Hier zijn de lijntjes kort en de mensen lekker direct."