De Weerd ruilt naar zaterdag trekkend Internos in voor SAB

Nacompeti­tie, degradatie: hoe zit het ook alweer?

11:40 De ontknoping in het amateurvoetbal is aanstaande! Nog twee speelrondes voor de boeg. Hoe zit het ook alweer met de nacompetitie en degradatie? Hoe veel ploegen degraderen er rechtstreeks per klasse en hoe veel mogen zich via de nacompetitie proberen te handhaven? Bekijk het overzicht