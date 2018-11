De Waal matchwinner voor Vivoo, NVS met moeite langs FC Moerstraten

NVS - FC Moerstraten 4-3 (2-2) 1-0 Bas van Loenhout, 1-1 NVS (e.d.), 1-2 Ko Bartelen, 2-2 Rik van Hoek, 2-3 Luuk Lodiers, 3-3 Fabian Niepce, 4-3 Van Hoek.

Nieuw Borgvliet - Grauw 2-1 (0-0) 1-0 David Palluch, 2-0 Sander van Hooijdonk, 2-1 Sebastiaan de Block.

Schoondijke - Rimboe 0-5 (0-2) 0-1 Salim Boutagmass, 0-2 Stijn van Gent, 0-3 Hakim el Kaarbouchi, 0-4 Boutagmass, 0-5 Soufyan el Allouchi.

Lepelstraatse Boys-Vivoo 0-1 (0-0) 0-1 Bouke de Waal (pen.).

Vivoo-aanvoerder Ronny Bolders was blij met de late zege. ,,Winnen bij een directe concurrent voor de bovenste plaatsen. Dat is een lekker begin van de tweede periode.”

In de openingsfase redde de massieve Lepelstraat-goalie Tijn van Daal op het nippertje bij een afstandsschot van de Huijbergse captain. Dimitri Ceuppens behield het overzicht in de herkansing en bood Rick Luykx een eigenlijk niet te missen bal. Op miraculeuze wijze overleefde de thuisclub deze hachelijke situatie.

Duidelijk was dat Vivoo voor de winst naar Lepelstraat was gekomen. In het eerste bedrijf was er enkel een Lepelstraatse schietkans voor Tjeerd Kloosterman. Spits Dennis Voorbraak werd uitstekend uit de wedstrijd gehouden door de Huijbergse verdedigers.

Na rust was Vivoo-aanvaller Dimitri Ceuppens lang de meest opmerkelijke speler op het veld. Eerst met een onbegrepen voetbeweging op de flank, vervolgens met een puntgave voorzet op het hoofd van de over koppende Luijkx. Ceuppens zelf raakte nog een keer de buitenkant van de paal, totdat de wedstijd begon te kantelen.

Lepelstraatse Boys leek over de langste adem te beschikken, met een doelpoging van Rob Wijmans die door Vivoo-doelman Joram Adriaanse netjes uit de hoek werd geduwd. Ook invallers Pim de Weert en Jurgen van Schilt zorgden voor extra dreiging. Zelfs na de rake strafschop van De Waal was de thuisclub nog dicht bij een doelpunt. Met een fantastische reflex tikte Adriaanse de poeier van Van Schilt over de lat.