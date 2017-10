De Voetbaltoto van: Wesley Smits (Cluzona)

Per aanvang van seizoen 2017-2018 zal BN DeStem wekelijks een speler zes wedstrijden voorleggen om zijn hoofd over te breken. Vijf wedstrijden zullen uit het regionale amateurvoetbal zijn. De zesde is de eredivisiewedstrijd van NAC. Ramon Krijnen, speler van Dosko, bezit nog steeds de koppositie van de BN DeStem Voetbaltoto. Hij scoorde vijf punten. Deze week is de beurt aan Wesley Smits, speler van Cluzona.

Kruisland - Cluzona: 1-2

Na vorige week staan we weer met beide benen op de grond. Zundert speelde meer als een team en overklaste ons. De nederlaag was dan ook terecht. Nu worden we tegen Kruisland wederom voor de leeuwen gegooid. Een uitdaging, maar geen onoverkomelijke.

Kruisland heeft een uitstekende ploeg waar de individuele klasse van afdruipt. Ze zullen verzorgd voetbal spelen en veelvuldig balbezit hebben. Als we geconcentreerd vanuit onze taak kunnen spelen, maken we het ze heel lastig. Via de counter gaan we toeslaan en de drie punten mee naar Wouw nemen.

Winnen we deze wedstrijd, dan gaan stiekem dromen van een periodetitel. Toch moeten we niet te hard van stapel lopen en week per week leven. Deze competitie laat geen ruimte voor verslapping.

Oosterhout - JEKA: 0-2

JEKA doet het goed momenteel. Het is ook een team dat voor elkaar door het vuur gaat. Oosterhout heeft vorig jaar weliswaar de nacompetitie gehaald, maar het lijkt er op dat ze bij de minste of geringste tegenslag het hoofd laten hangen. Ik schat het collectief van JEKA hoger in.

Kogelvangers - Fendert 1-3

Kogelvangers doet het goed, maar de vader van mijn teamgenoot Ruben Maas is trainer van De Fendert en hem gun ik de punten. Ik heb over deze wedstrijd wat informatie bij Ruben ingezameld en hij verzekerde me dat De Fendert tegenstander Kogelvangers in eigen huis de eerste nederlaag zou toebrengen.

Alliance - Sprundel: 3-1

Alliance is mijn oude liefde. Ik gun ze alles en ze pakken dan ook deze belangrijke punten. Sprundel is weliswaar een taaie ploeg, maar Alliance hoort een niveau hoger. Die club moet echt zo snel mogelijk naar de derde klasse. Een zwaarbevochten overwinning voor de mannen uit Roosendaal.

DSE - Internos: 2-2

Gek hoe hard het bergafwaarts met Internos is gegaan. Die club is niet meer wat het geweest is, ontzettend jammer. DSE zal gebrand zijn de grote buurman pijn te doen. Ik verwacht een spectaculaire derby met een aantal doelpunten. De punten zullen gedeeld gaan worden.

NAC - PEC: 1-2

Ik ben dit seizoen echt onder de indruk van PEC. Het speelt goed voetbal en verzameld makkelijk punten. Ze zitten in een flow en het gelijkspel in de Kuip heeft ze goed gedaan. Natuurlijk hoop ik dat NAC wint, maar het wordt heel erg lastig. Als ik alle sentimenten en gevoelens opzij zet en ga voor de hoogste Toto-score, dan kies ik toch voor een overwinning van PEC. Met pijn in het hart.