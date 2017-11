De Voetbaltoto van: Ronald Koeman

Per aanvang van seizoen 2017-2018 zal BN DeStem wekelijks een speler zes wedstrijden voorleggen om zijn hoofd over te breken. Vijf wedstrijden zullen uit het regionale amateurvoetbal zijn. De zesde is de eredivisiewedstrijd van NAC. Ramon Krijnen, speler van Dosko, bezit nog steeds de koppositie van de BN DeStem Voetbaltoto. Hij scoorde vijf punten.

De deelnemer die deze week de Voetbaltoto-kaart invult, is een bijzondere: 78-voudig international Ronald Koeman is de tiende persoon die zijn hoofd over zes wedstrijden uit het West-Brabantse voetbal heeft gebogen. De winnaar van het EK van '88 buigt zich deze week over wedstrijden op onder andere sportparken 'De Schietberg' en 'Albano'.

Madese Boys - Moerse Boys: 1-1

Koeman wist ooit, in een uitpuilend Wembley, Barcelona met een kiezelharde vrije trap de eerste Champions League-trofee uit de clubgeschiedenis te bezorgen. Op sportpark De Schietberg verwacht 'Sneeuwvlokje', in tegenstelling tot op Wembley, geen matchwinner na een ziedend schot. Ondanks dat De Moer in Daan van den Broek een eigen 'sneeuwvlokje' heeft, voorspelt Koeman een gelijkspel tussen Madese Boys en Moerse Boys: 1-1.

Victoria'03 - RBC: 3-1

Volledig scherm Cuco Martina als speler van RBC. Martina werd afgelopen zomer door Koeman naar Everton gehaald. © Robert van den Berge Op 'Albano' voorspelt Koeman daarentegen spektakel, tot hoogstwaarschijnlijke vreugde van de supporters van Victoria. RBC lijdt in Oudenbosch een nieuwe nederlaag: 3-1. Koeman haalde afgelopen zomer nog voormalig RBC-speler Cuco Martina naar Everton, terwijl RBC hem als trainer van Ajax ooit in de Amsterdam Arena op een gelijkspel hield (1-1).

SCO - Beek Vooruit: 0-2

Verder ziet Ronald Koeman, sinds zijn vertrek bij Everton veelvuldig in verband gebracht met het bondscoachschap, de succesreeks van Beek Vooruit voortduren. Op bezoek bij het SCO van collega-trainer Dion Schuurmans ziet hij de ploeg van Arno Gabriëls de volle buit mee naar De Beek nemen: 0-2. Saillant detail: Beek Vooruit speelt met de gebroeders Schalk, terwijl Koeman jarenlang samenspeelde met zijn oudere broer Erwin.

MOC'17 - Kruisland: 1-0

Volledig scherm Romano Denneboom op archiefbeeld, in het oranje van de ex-internationals. Nu speelt hij dus in het oranje van SC Kruisland. © Pro Shots / Erwin Spek MOC'17 gaat belangrijke punten pakken op eigen veld, ten koste van Kruisland. Dat is althans de mening van Koeman, die bij de bezoekers een teamgenoot van de oud-internationals kent in de persoon van Romano Denneboom. MOC nam afgelopen week de rode lantaarn over van Kruisland en zal gebrand zijn deze weer mee terug naar Kruisland te sturen. Koeman voorspelt een 1-0 overwinning voor MOC.

UVV'40 - Hoeven: 2-1

Een verrassing in Ulvenhout, dat is de voorspelling van Ronald Koeman. Gezien de wisselvalligheid van Hoeven geen irreële gedachte. De manschappen van Eric Koenraads wisselen goede wedstrijden af met matige vertoningen. UVV'40 is in goede vorm: de ploeg van Johan Gabriëls verloor de laatste vijf wedstrijden slechts één keer. Gabriëls werkte in Dubai overigens onder Fred Rutten, in 2014 de opvolger bij Feyenoord was van, u raadt het al: Ronald Koeman. Koeman voorspelt een 2-1 overwinning voor UVV'40.

NAC - Excelsior: 2-0

Volledig scherm De voetbaltoto van Ronald Koeman © Sander Koreman NAC recht tegen Excelsior de rug, dat is de voorspelling van Koeman. Ondanks dat NAC al zeven wedstrijden niet zegevierde, slaan de Bredanaars in eigen huis eindelijk de slag. De laatste keer dat NAC Koeman trof in een onderling duel werden de punten gedeeld (16 februari 2014, NAC - Feyenoord: 1-1, red.). In het Rat Verlegh Stadion was de huidige keeperstrainer van NAC, Jelle ten Rouwelaar, een sta-in-de-weg voor het Feyenoord van Ronald Koeman. Koeman voorspelt een 2-0 overwinning voor NAC.

Ronald Koeman

Ronald Koeman speelde voor FC Groningen, Ajax, PSV, FC Barcelona en Feyenoord. Daarnaast was de jongere broer van ex-international Erwin en zoon van oud-trainer Martin kortgeleden nog manager van Everton in de Premier League. Koeman, die bekend stond om zijn sublieme trap, was verder oefenmeester van Vitesse, Ajax, Benfica, PSV, Valencia, AZ, Feyenoord en Southampton.

Volledig scherm Ronald Koeman vult aandachtig zijn Voetbaltoto-formulier in. © Joost Blaauwhof De prijzenkast van Ronald Koeman bestaat uit onder meer een Europees kampioenschap, tien landstitels (zeven als speler, drie als trainer), twee Champions League's (één nog onder de noemer: Europa Cup 1), zes nationale bekers (vier als speler, twee als trainer) en zeven supercups (vier als speler, drie als trainer). Koeman speelde 78 interlands en scoorde daarin veertien keer.