De Voetbaltoto van: Ramon Krijnen (Dosko)

Per aanvang van seizoen 2017-2018 zal BN DeStem wekelijks een speler zes wedstrijden voorleggen om zijn hoofd over te breken. Vijf wedstrijden zullen uit het regionale amateurvoetbal zijn. In verband met het interlandweekend zal deze week de wedstrijd van Oranje in Wit-Rusland toegevoegd worden. Vorige week greep Joris van den Ham, aanvaller van VVR, de koppositie van de BN DeStem Voetbaltoto. Hij scoorde vier punten. Deze week is de beurt aan Dosko-speler Ramon Krijnen.

Rood-Wit W - Nemelaer 3-1

Rood-Wit gaat thuis de eerste driepunter pakken. Ik heb even informatie opgevraagd bij mijn kameraad Sven van Zwam (speler Rood-Wit, red.) en tot nu toe heeft het tegen gezeten. Er worden veel kansen gecreëerd en meerdere malen is het houtwerk getroffen. Ze gaan voor elkaar door het vuur en op 't Heike kan het spoken. Rood-Wit gaat hoge ogen gooien dit seizoen.

Baronie - UDI'19 2-1

Ook voor deze wedstrijd heb ik mijn huiswerk gedaan. Ik heb Gianni Tiebosch (speler Baronie, red.) gebeld. Volgens hem staan alle neuzen dezelfde kant op en is de spelersgroep scherp. De punten moeten dit weekend in Breda blijven. Baronie heeft een uitstekende ploeg, maar er moet wat gedaan worden aan de kaartenregen. Lukt dat, dan gaan ook de Bredanaars een leuk seizoen tegemoet. Baronie gaat winnen, mede dankzij een belangrijke rol voor Tiebosch.

Achtmaal - Wernhout 2-1

Ik heb vorig jaar in Achtmaal gespeeld. Serieus, het is een heksenketel. Achtmaal kan ook leunen op een goede en betrouwbare doelman. De ploeg wil echt voor elkaar vechten. In de derby trekken ze aan het langste eind, maar spannend wordt het zeker. Het thuisvoordeel geeft de doorslag.

Groen-Wit - UVV'40 0-2

In een toto zit altijd één verrassing. UVV'40 gaat in deze derby de punten pakken. Ze hebben een nieuwe, goede trainer die de ploeg nog stugger maakt. UVV'40 wordt dé verrassing van 3A, daar ben ik van overtuigd. Groen-Wit heeft een geweldig zaalvoetbalelftal, maar als het niet loopt kan de ploeg ver terugvallen. Zeker in een derby komt er meer bij kijken dan spectaculair voetbal. Vanuit de organisatie zorgt UVV'40 voor een stunt.

Dosko -SC 't Zand 2-0

Ik heb alles gespeeld in de voorbereiding, maar moet wennen aan de stap hogerop. Het gaat toch een fractie sneller allemaal. Ik baal natuurlijk dat ik in de competitie nog geen basisplaats heb veroverd. Eerlijkheid gebiedt echter te zeggen dat Max Geers fantastisch speelde afgelopen week. Desondanks werk ik hard om mijn plaats in het elftal te verdienen.

Vanaf zondag zijn we los. We spelen thuis en we maken duidelijk stappen als team. Tegen 't Zand moet alles samenvallen. Vooral Jorn Hopmans maakt een sterke indruk op me. Hij is een van de spelers die voor ons het verschil gaat maken en voor de verlossing moet zorgen. Na een wat langere aanloop, waarin we het lastig hebben gehad, moet 't Zand ons eerste slachtoffer worden. Let op, van Dosko gaat iedereen dit jaar nog veel horen!

Wit-Rusland - Nederland 1-3

Zweden gaat gelijkspelen tegen Luxemburg. Dat gevoel heb ik echt heel sterk. Luxemburg heeft een taaie ploeg met veel fysieke kracht. Ook Oranje krijgt het lastig, in een land waar je liever niet wil zijn. Het is koud, er is een slecht veld en we hebben niet de topspelers van weleer. Toch wordt deze klus geklaard. De mannen van Dick Advocaat hebben na dit weekend ineens alles in eigen hand.