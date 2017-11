De Voetbaltoto van: Ger Musters (trainer VV Zundert)

Per aanvang van seizoen 2017-2018 zal BN DeStem wekelijks een speler zes wedstrijden voorleggen om zijn hoofd over te breken. Vijf wedstrijden zullen uit het regionale amateurvoetbal zijn. De zesde is de eredivisiewedstrijd van NAC. Ramon Krijnen, speler van Dosko, bezit nog steeds de koppositie van de BN DeStem Voetbaltoto. Hij scoorde vijf punten. Deze week is de beurt aan de eerste trainer die deelneemt aan de reeks: Ger Musters (Zundert).

Rood-Wit - Dosko: 1-2

Op papier lijkt Dosko een kwalitatief betere selectie dan Rood-Wit te hebben. Veel spelers hebben ervaring in de hoofdklasse. Als Rood-Wit op eigen veld speelt is het echter sterk. Op 't Heike kan het spoken en komen er bepaalde krachten los. Mede vanwege de afwezigheid van Achraf Chouiter en Marijn van Beers (beide geschorst) kies ik toch voor een overwinning van Dosko. Rood-Wit levert te veel kwaliteit in door de absentie van deze twee sterkhouders.

SCO - Zundert: 0-2

We hebben een uitstekende eerste periode gehad. Nadat we vorig seizoen zevende zijn geëindigd, is de doelstelling dit jaar om één plaatsje hoger te eindigen. Ligt er echter een kans op een periodetitel of meer voor het grijpen, dan zullen we niet nalaten deze met beide handen aan te pakken.

Voorlopig hebben we nog niets gestolen. Waar we voorheen nog wel eens door de ondergrens zakten, is mijn ploeg nu erg stabiel. Duidelijk is dat we stappen hebben gemaakt. Het werken met een vaste groep werkt daarin erg bevorderlijk. Deze groep blijft ieder jaar gretig en ontwikkelt zich stormachtig door.

We zijn in de beslissende fase van de periode deels afhankelijk van het resultaat in Wouw (nummer 1 en 2, Cluzona en Sarto, spelen daar tegen elkaar, red.). Zelf vind ik het vooral belangrijk dat we 'gewoon' drie punten mee naar huis nemen. Wij krijgen een stugge tegenstander te bespelen. SCO zal ons het spel laten maken en via de counter toe willen slaan. Wij moeten uitgaan van eigen kracht en initiatief nemen. Drie punten gaan mee naar Zundert, daarna kijken we wat de concurrentie ons toebedeeld heeft.

Terheijden - Be Ready: 1-4

Terheijden heeft het erg moeilijk dit seizoen. De ploeg worstelt met zichzelf. Be Ready daarentegen dendert als een sneltrein de vierde klasse door. Deze wedstrijd gaat geen verrassing opleveren. Robin van de Noort voltooit zijn succesvolle reeks met een periodetitel. Op deze spits staat geen maat en ook in Terheijden gaat hij het verschil maken.

Groen-Wit - SC Gastel: 1-3

Kleurloos. Dat vind ik voorlopig van Groen-Wit dit seizoen. Het is duidelijk dat er kwaliteit aanwezig is, maar het komt er nog niet volledig uit. Gastel is de ploeg in vorm. Het is een sterk collectief dat met veel passie en fysieke kracht de strijd aan gaat. Groen-Wit gaat het daar erg lastig mee krijgen. Gevaar voor Gastel is de stress van de periode. Als er extra doelpunten gemaakt moeten worden, kan het wel eens open huis achterin worden. Daar zal de ploeg voor moeten waken. Desondanks zie ik een driepunter niet in gevaar komen.

Sprundel - DSE: 1-1

Sprundel en DSE presteren vooral tegen de kleinere ploegen goed. Ze zijn beide ook wisselvallig. Ik acht de teams vrijwel gelijkwaardig. De vorm van de dag kan een verschil maken, maar ik denk dat de punten gedeeld gaan worden. Een gelijkspel dus.

NAC - Ajax: 0-3