De VAR bij Dongen, het briefje van HSC’28 en de goals van ‘Moes’: amateurvoetbaljaar 2018 in vogelvlucht

jaaroverzicht amateurvoetbalHet jaar zit er bijna op, dus is het tijd om terug te kijken. Een terugblik op het amateurvoetbaljaar 2018, vol met bijzondere momenten. Van de unieke doelpunten van Moustafa Mohammad in januari tot trainers die in december de kerst net niet haalden.

Januari: unicum voor ‘Moes’

De winterstop was voor Moustafa Mohammad absoluut geen winterslaap. De aanvaller van Dongen - toen nog, nu Baronie - schoot in de derde speelronde van het kalenderjaar met scherp. Liefst zes (!) keer mikte hij raak tegen Westlandia (6-2). Drie keer voor rust, drie keer na rust. ‘Moes’ was zelfs de eerste speler die zes doelpunten maakt op divisieniveau, sinds de invoering van de tweede en derde divisie. Mohammad beschreef zijn kunststukje als ‘een van de mooiste momenten in zijn leven’. ,,De reacties waren geweldig. Iedereen feliciteerde me, vrienden belden me en ik kreeg veel schouderklopjes. Ik voetbal om het publiek, de spelers en de trainer blij te maken. Het is heerlijk als dat dan lukt.’’

Volledig scherm Moustafa Mohammad. © Foto Gino van Outheusden / Pix4Profs

Februari: Afscheid van een goalgetter en bekerstunt nummer één van Cluzona

Dennis Peragon nam op 18 februari afscheid van Baronie en werd voorafgaand aan het duel met Halsteren gehuldigd en bedankt voor bewezen diensten. Zijn maatschappelijke carrière bleek niet meer te combineren met hoofdklassevoetbal. Hij speelde de laatste twintig minuten van de verloren derby mee. ,,Er waren mooie woorden van Jamie Kankam voorafgaand aan de wedstrijd. Die kwamen wel binnen. Ondanks de nederlaag was het wel een speciale dag.” Peragon won de Zilveren Schoen bij BN DeStem in 2014-2015, de Gouden Schoen als topscorer in de hoofdklasse en werd zo een begrip in de regio.

Op 20 februari, op een dinsdag, zorgde Cluzona, tweedeklasser, voor een bekerstunt door hoofdklasser IFC uit het bekertoernooi te knikkeren. Daardoor plaatste de ploeg uit Wouw zich voor de kwartfinale tegen Vlissingen.

Volledig scherm Dennis Peragon met de Zilveren Schoen © Pix4Profs / Edwin Wiekens

Maart: Winterweer zorgt voor problemen, Van Hooijdonk doet het voor Beek Vooruit

De competitie was alweer twee maandjes hervat, maar daar hield Koning Winter geen rekening mee. Door het winterse weer werden er zelfs in het derde weekend van maart nog veel wedstrijden afgelast. Dat zou later in het jaar voor veel problemen zorgen.

Ook stond in dat weekend de laatste ‘zondagderby’ van Etten-Leur op het programma. Internos en DSE vochten in de vierde klasse om de eer van Etten-Leur. Weliswaar op een zaterdag, zoals gewoonlijk, maar toen ging het nog om twee zondagploegen. Inmiddels is Internos op zaterdag gaan voetballen en is de derby tegen DSE (of die tegen de zondagploeg van Unitas’30) verloren gegaan. De derby werd gewonnen door DSE.

Maar het grootste nieuws uit die speelronde was toch wel de eerste zege van Beek Vooruit zaterdag 1. Grote man was - jawel - Pierre van Hooijdonk. Vrije trappen nemen is als fietsen voor de ex-prof, zo bewees hij eind maart. De oud-international schoot fraai raak - hij verleert het nooit - en bezorgde zijn team Beek Vooruit zowaar de eerste zege dit seizoen. Dertien van de zestien wedstrijden gingen dat seizoen verloren voor het zaterdagteam van Beek Vooruit uit Prinsenbeek. Tot die magische zaterdag tegen Unitas’30: 3-2. Pi-Air was zelf nog trefzeker uit - hoe kan het ook anders - een vrije trap. De fraaie treffer werd op beeld vastgelegd. Eerder dit seizoen bewees hij zijn waarde op een andere positie: als keeper stopte hij een strafschop. De andere treffers kwamen op naam van Johan Gabriëls en Geert Brusselers.

Volledig scherm Beek Vooruit Zaterdag 1 © Twitter Pierre van Hooijdonk

April: Sfeervolle derby in Zundert en feest bij Halsteren

Cluzona zorgde begin april voor opnieuw een absolute stunt. De tweedeklasser uit Wouw versloeg hoofdklasser Vlissingen in de kwartfinale van de districtsbeker (3-0, op zich al een stunt), plaatste zich daardoor niet alleen voor de halve finale (tegen Goes), maar ook voor het landelijke bekertoernooi: de KNVB-beker. Voor het eerst in de clubgeschiedenis.

Zaterdag 7 april was het stil op de straten in Zundert en Klein-Zundert. Die avond vond namelijk de derby plaats tussen Moerse Boys en Zundert. De burenruzie kende een Zuid-Amerikaanse ambiance: vuurwerk, slingers, supportersmarsen, gezang en ga zo maar door. Dat leverde schitterende beelden op. De thuisploeg won overigens van de grote concurrent: 4-1.

Op 21 april (al) kroonde Halsteren zaterdag 1 zich tot de eerste kampioen van West-Brabant. Vier wedstrijden voor het einde van de competitie was de ploeg van Remco van Haaren niet meer in te halen. De zaterdagploeg van Halsteren was tevens het meest scorende standaardteam van Nederland. In 26 wedstrijden scoorde de vierdeklasser 166 keer.

En dan was april de maand van de ploegen die voor het zaterdagvoetbal kozen. Echte zondagclubs als Alliance (Roosendaal) en FC Bergen (Bergen op Zoom) kozen er voor om in het seizoen 2018-2019 alleen nog op zaterdag te gaan voetballen. Begin mei sloot Internos zich daar bij aan.

Volledig scherm Wat een sfeer bij Moerse Boys tegen Zundert © Foto: Ramon Mangold

Mei: Cluzona verliest zinderende halve finale, titels, titels en nog eens (periode)titels

Voor Cluzona stond op 1 mei de halve finale van de beker op het programma. Nadat de ploeg uit Wouw twee hoofdklassers (IFC en Vlissingen) had uitgeschakeld, stond nu de kraker tegen een derde hoofdklasser (Goes) op het programma. Het werd een heroïsche wedstrijd in Goes, waar drie bussen Cluzona-fans heen waren gereisd. Cluzona kwam zelfs op voorsprong na een geweldige knal van Daniël Dekker. Natuurlijk had Goes veel meer balbezig, maar tien minuten voor tijd mocht Cluzona nog altijd hopen op een bekerstunt van jewelste. Tot plots de 1-1 viel. Ruben Maas was even voor tijd nog dicht bij de 1-2, maar na een knappe solo stuitte hij op de Goes-doelman. Francis Kabwe Manengela (nu Halsteren, toen Goes) bleek uiteindelijk toch het goudhaantje te worden. De invaller kopte de thuisploeg in de 89ste minuut op 2-1. In het slot zou het ook nog 3-1 worden. Desondanks verliet Cluzona met opgeheven hoofd - en onder luid applaus - het veld (en bekertoernooi).

Mei was natuurlijk verder de maand van de kampioenschappen en te verdelen periodetitels. In 2E beleefde Moerse Boys een topseizoen, dat werd bekroond met de kampioensschaal en de promotie naar de eerste klasse. Hoeven pakte de titel in 3A en promoveerde voor het eerst in het bestaan naar de tweede klasse en vierde dat met een feest waar nu nog iedereen het over heeft. JEKA werd kampioen in 3B en het jonge team van Bas Liebregts keerde zo terug in de tweede klasse.

Ook historisch waren de titels van Schijf in de vierde klasse B en die van Irene’58 in 4C. De dorpsclubs komen daardoor dit kalenderjaar uit in de derde klasse, een ongekende weelde.

Volledig scherm Kampioen Halsteren

Juni: Halsteren en Rood-Wit stranden in nacompetitie, promotie voor VVR en SAB

VV Bavel was vrijdagavond 1 juni gastheer van de BN DeStem VoetbalAwards 2018. De prijzen gingen naar Ibrahim Ikililou, Arien Pietersma, Eric Koenraads, VV Bavel (vrouwen) en Rood-Wit (mannen).

Juni is ook de maand van de nacompetitie. De maand waarin spelers helden kunnen worden. Waarin succesverhalen geschreven worden, maar ook tranen vallen in het zicht van de haven. Want op 10 juni ging het mis voor Halsteren. Zó dicht bij de derde divisie, maar uiteindelijk zo ver weg. Helemaal op bezoek bij Quick’20 in Oldenzaal waren de vooruitzichten goed. De voorsprong uit het heenduel leek over de streep getrokken te gaan worden. Want Halsteren kwam in Oldenzaal zelfs op 0-2 voorsprong. Quick’20 kwam terug tot 3-2 en dwong een verlenging af. Daarin ging het mis: 4-2.

Ook Rood-Wit redde het niet. De dorpsclub was bezig aan een heroïsch seizoen en speelde zelfs in de nacompetitie voor een plaatsje in de hoofdklasse. Maar in de derde ronde, de halve finale, vond de ploeg zijn Waterloo. Hoogland, voetballend de betere, bleek effectiever, won met 1-2 en ging naar de finale.

Madese Boys - strijdend voor een plekje in de eerste klasse - redde het evenmin. In een uit de hand gelopen finalewedstrijd trok de ploeg aan het kortste eind. De vrouwen van DSE promoveerden via de nacompetitie wél en keerden zo terug in de hoofdklasse. VVR en SAB promoveerden naar de derde klasse, evenals RFC en Smerdiek (maar dan op zaterdag). Tholense Boys slaagde erin te promoveren naar de tweede klasse.

Volledig scherm Feest bij SAB © Foto Gino van Outheusden / Pix4Profs

Juli: Wereldgoal tegen NAC

Als amateurvoetballer mogen spelen tegen profclub NAC is al speciaal, maar voor Victoria’03-aanvaller Faris Ouaddaf uit Oudenbosch was het oefenduel in juli extra bijzonder: hij maakte een wereldgoal. ,,Ik kreeg ook complimenten van spelers van NAC.” Aanvaller Ouaddaf (20) trakteerde het publiek vier minuten na de 0-1 van NAC op een wereldgoal. ,,Ik kreeg de bal van Mitchell de Waard op de linkerflank en liep op mijn directe tegenstander af. Ik dacht niet na en maakte mijn actie: ik vond dat ik niks te verliezen had. Ik maakte een akka, kapte naar binnen en schoot. Ik voelde al meteen dat ik ‘m lekker had geraakt en de bal vloog in de bovenhoek. Een van de mooiste goals die ik ooit gemaakt heb.”

Niet alleen zijn medespelers en de toeschouwers hadden goede woorden over voor zijn doelpunt. ,,Ook spelers van NAC zeiden me dat ik een lekkere wedstrijd speelde en een mooie goal had gemaakt. Nee, deze avond vergeet ik nooit meer.”

Volledig scherm Victoria'03-speler Faris Ouaddaf glipt langs Mike van Beijnen en Arno Verschueren van NAC. © Proshots

Augustus: Historische bekerwedstrijd Cluzona

Voor Cluzona begon het seizoen al in augustus. Maar daar zal niemand om hebben moeten malen. Want de ploeg mocht voor het eerst aantreden in het landelijke bekertoernooi: de KNVB-beker. Het bekeravontuur was van korte duur. Derdedivisionist SteDoCo bleek te sterk, hoewel Cluzona als vanouds de huid duur verkocht. Het werd 1-0 voor de thuisploeg.

September: Braber en Marijnissen ‘debuteren’, betalingsproblemen Hoge Vucht

Een bijzonder treffen in de eerste speelronde van de hoofdklasse B. Halsteren ontving het Gemert, waar Reinald Boeren de scepter zwaait dit seizoen. Bij Halsteren debuteerde Robert Braber. De ex-prof nam meteen een doelpunt voor zijn rekening in een wedstrijd die door zijn ploeg met 2-1 gewonnen werd.

Eind die maand maakte nog een ex-prof zijn debuut in het amateurvoetbal. Bredanaar Thomas Marijnissen was tot vorig jaar een ruwe diamant in de jeugdopleiding van NAC. Maar crescendo werd decrescendo, in noodtempo. Niet direct op het veld, maar daarbuiten dubbel zo hard. Veroorzaakt door een aantal ingrijpende gebeurtenissen in persoonlijke kring. Langzamerhand overschaduwden de persoonlijke problemen zijn ontwikkeling als voetballer. Maar hij wilde weer voetballen en koos voor eersteklasser Rood-Wit. Daar debuteerde hij eind september met een nederlaag tegen Moerse Boys.

De KNVB had eind september het duel tussen SC Hoge Vucht en VCW in Wagenberg uitgesteld. Reden vormden de betalingsachterstanden van Hoge Vucht. Drie wedstrijden zouden er niet doorgaan, voordat de ploeg weer de wei in mocht.

Volledig scherm Thomas Marijnissen aan de bal Marvin de Beer kijkt toe. © Foto Pix4Profs/ Gino van Outheusden

Oktober: Ibrahimovic in Dongen, Papendorp ‘kost’ Baronie en Halsteren drie punten

Zlatan in Dongen? Nee, natuurlijk niet. Familie van? Wij betwijfelen het. Feit is wel dat Mirel Ibrahimovic (22) in oktober voor DVVC uit Dongen tegen TVC Breda zijn achternaam eer aan deed. Scoren en vijf minuten later een rode kaart. Het feit dat hij een geboren Bosniër is doet vermoeden dat hij weleens familie kan zijn van de grote Zweed, die tegenwoordig onder contract staat bij LA Galaxy. De vader van Zlatan Ibrahimovic is namelijk een Bosniër. ,,Natuurlijk ben ik familie van Zlatan”, zei Mirel Ibrahimovic met een lach. ,,Nee, ik heb eerlijk gezegd geen idee. Ik moet zeggen dat ik die vraag vaker krijg, maar ik kan hem niet beantwoorden.”

Dan het gedoe rondom Papendorp, tegenstander in de competitie van Baronie en Halsteren. Beide ploegen waren fantastisch aan de hoofdklasse begonnen en vormen samen met Gemert, Unitas en Groene Ster de top vijf. Maar in oktober werd plots Papendorp uit de competitie gehaald, de ploeg kon geen elftal meer op de been brengen. Het kostte Baronie en Halsteren drie punten: beide ploegen hadden al gewonnen van de geplaagde Utrechtse ploeg. Desalniettemin staan Baronie en Halsteren nog altijd in de top vijf.

Volledig scherm De Ibrahimovic van DVVC in het groen © Foto Pix4Profs/ Gino van Outheusden

November: Hoge Vucht uit competitie, de VAR bij Dongen en het briefje van HSC'28

Eind november sloegen alle stoppen door bij het treffen tussen Right-Oh en SC Hoge Vucht. De wedstrijd werd gestaakt vanwege vechtpartijen en vernielingen. Daarbij raakte één speler gewond. Ibrahim Ikililou, de topscorer van Hoge Vucht, liep een slagaderlijke bloeding op toen hij een glazen pui intrapte. Hij moest geopereerd worden. Ikililou vertelde dat hij door het lint ging omdat hij het mikpunt was van racistische uitlatingen. Het werd een incident met grote gevolgen voor de Bredase vereniging. Alle teams van voetbalclub SC Hoge Vucht werden vervolgens uit de competitie gehaald. Tot op de dag van vandaag is niet duidelijk hoe dat gaat aflopen.

In de categorie leuker nieuws: Het nieuwe VAR-systeem maakte zijn intrede bij derdedivisionist VV Dongen. Natuurlijk niet echt. De VAR bij Dongen was voetbalhumor op zijn best. De TV die op de dug-out was gepositioneerd, was nergens op aangesloten en zorgde vooral voor hilariteit.

En wat te denken van ‘het briefje’, dat in november een begrip werd. Het befaamde briefje zorgde ervoor dat Oranje in Duitsland een achterstand wist goed te maken, maar ook bij vierdeklasser HSC’28 was een briefje in november goud waard. Dankzij de aanwijzingen op papier boog de ploeg uit Heerle tegen Wernhout een 0-3-achterstand om tot een 4-3-zege.

In november stonden Gilze en Rijen in voetbalvuur en vlam. Het was namelijk alweer een tijd geleden dat de burenruzie tussen Gilze en Rijen voor het ‘eggie’ werd gespeeld. Een bekerwedstrijd bracht de twee rivalen, buren ook, weer samen na drie jaar. De zinderende bekerderby tussen derdeklasser Gilze en tweedeklasser Rijen kende een geweldige apotheose. Gilze-goalie Finn Hoppenbrouwers stopte de laatste penalty van Rijen en schoot de beslissende zelf binnen. Maar bovenal was het een voetbalfeest voor een volgepakt sportpark. O en laten we de bekerstunt van derdeklasser Victoria’03 tegen hoofdklasser Halsteren niet vergeten.

Volledig scherm Bij VV Dongen stond wel een erg aparte VAR langs de lijn. © Daan de Jong

December: Bijna periode voor Moerse Boys, scorende keeper en trainers weg bij MOC’17 en SAB

De trainerscarrousel begint meestal zo rond oktober, november op gang te komen en in december op volle toeren te draaien. Trainers beraden zich over hun toekomst, bestuursleden leggen hun oefenmeester in de weegschaal: gaan we verder of niet. Meestal ‘in goed overleg’, zoals dat dan clichématig wordt gemeld. Maar in twee gevallen haalde een trainer zelfs de kerst niet. Bij het dolende MOC’17, dat na twee degradaties op rij uitkomt in de derde klasse en zelfs daar in de onderste regionen bungelt, werd afscheid genomen van Theo Ducaneaux. Bij SAB, dat in dezelfde klasse uitkomt, werd Marc de Weerd de laan uitgestuurd.

Dan was er de scorende keeper van SCO. Ja, dat leest u goed. Doelman Liam van Roon was hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor de gelijkmaker van SCO tegen Bavel. In de eerste helft belandde een uittrap van Van Roon over alles en iedereen heen in het doel van Bavel. Het mocht echter niet baten. SCO verloor namelijk in Bavel met 5-2.

Het slotakkoord is voor Moerse Boys. De selectie uit Klein-Zundert, de ploeg van Jurgen Arnouts, kende een fantastische eerste seizoenshelft en is zelfs koploper in de eerste klasse. Maar in tien minuten kon er ook een periodetitel verdiend worden. Dat zat zo: een gestaakte wedstrijd uit de derde speelronde was beslissend in de eerste periode. Maar in de resterende tien minuten, in de laatste speelronde eindelijk uitgespeeld, kwam Moerse Boys niet tot scoren. Geen periode dus, de ploeg liep wel een puntje uit. Het mocht de pret niet drukken: de ploeg kende een ongekend jaar en verbaast momenteel vriend en vijand in amateurvoetballand. In Klein-Zundert kan de voetballiefhebber niet wachten op 2019.