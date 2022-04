De twee passies van Hoeven-topscorer Braspenning: de bal én het boerenbedrijf van zijn familie

ZATERDAGVOETBAL DERDE KLASSE WHS met hakken over de sloot in topper bij Prinsen­land

De topper tussen Prinsenland en WHS eindigde in een benauwde 1-2 zege voor de lijstaanvoerder. Jasper Gunter was andermaal beslissend met twee treffers, in een duel waarin de thuisclub zich benadeeld voelde door beslissingen van arbiter Jos van Belzen. Halsteren ziet het kampioenschap uit zicht raken na een 2-0 verlies bij ZSC’62. De Fendert drukte Noad’67 nog steviger op de laatste plaats, met een late 1-0 zege. Klundert won het cruciale duel tegen Duiveland: 3-2. Tholense Boys pakte in eigen huis een zwaar bevochten 2-0 zege op Kogelvangers. Seolto ging op de valreep onderuit tegen Zwaluwe: 0-1.

9 april