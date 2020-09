De strijd van de eigen jeugd bij Baronie: ‘Ik word hier alleen maar beter van’

derde divisie Dongen is ondanks verlies tegen OFC toch tevreden: ‘Hopelijk kunnen we dit vasthouden’

13 september Dongen verliest met 0-1 van OFC, maar trainer Osman Erbas is allesbehalve ontevreden over het spel. Hij zag dat zijn ploeg zeker in de tweede helft de baas was in eigen huis.