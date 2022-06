De statistieken van Marijnissen bij Kozakken Boys liegen er niet om: ‘Geslaagd seizoen, zeker nu we erin zijn gebleven’

Zaterdag speelde de amateurvoetbalgrootmacht uit Werkendam zich na een teleurstellend seizoen dan eindelijk veilig. Na drie tweeluiken in de play-offs verzekerde Kozakken Boys zich overtuigend van een nieuw jaar in de Jack's League (tweede divisie). Reden voor een feestje. ,,Het was alsof we kampioen waren geworden. Dat feestje verdienden de supporters. Het was net NAC in het klein. Een kater? Nee, ik heb het rustig gehouden.”