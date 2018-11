De Schutters nog altijd zonder punten, DVVC overklast Molenschot

zondag 5c Gloria UC klopt laagvlie­ger, OVV’67 weer onderuit

20:50 Gloria UC won vandaag met moeite van hekkensluiter FC Drunen. Volgens Gloria UC-trainer Rens Peters een verdiende overwinning. ,,We hielden FC Drunen lang en onnodig in de wedstrijd, pas in de slotfase maken we de bevrijdende 2-4.” OVV’67 ging weer onderuit, ditmaal in Esch. The White Boys leed een nipte nederlaag tegen LSV.