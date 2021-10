De Schutters met tien man onderuit bij TVC/Breda

zondag 5aHet lukte De Schutters bijna om koploper TVC/Breda pijn te doen. Een 0-2-voorsprong werd in de tweede helft uit handen gegeven. Met tien man kwam De Schutters uiteindelijk te kort. TPO kon in Drunen geen potten breken, aldaar werd het getrakteerd op een 5-0-nederlaag.

SSW - HSC’28 1-2 (1-0). 1-0 SSW, 1-1 en 1-2 Sander Feijen.

HSC’28-trainer Peter Deelen wond er geen doekjes om. Hij was blij met de drie punten, maar teleurgesteld met de uitvoering. ,,Als je zoveel kansen krijgt en je kan maar twee keer scoren, dan is dat niet goed”, aldus Deelen.

FC Drunen - TPO 5-0 (2-0). 1-0 en 2-0 Sinan Alkan, 3-0, 4-0 en 5-0 Osman Bostanci.

,,Er was voor ons niets te halen tegen Drunen. Zij zijn technisch en tactisch veel beter dan wij”, berustte TPO-aanvoerder Kees van Drimmelen in de grote nederlaag.

TVC Breda - De Schutters 4-2 (1-2). 0-1 Dennis Beerendonk, 0-2 Michael de Wit, 1-2 Tony Damen, 2-2 Abdou Haalide, 3-2 Mick van den Broek, 4-2 Haalide.

,,De 0-2-voorsprong was verdiend. Zuur was de tegengoal op slag van rust. Het laatste halfuur moesten we met tien man verder nadat Christian Gliga kon na zijn tweede gele kaart vertrekken. Dit brak ons op”, zei De Schutters-trainer Johan Sulkers.

TVC/Breda-trainer Nijs Kivits noemde de overwinning ‘een leermoment'. ,,We hebben een erg jonge ploeg en in de eerste helft vergaten we te voetballen. Complimenten aan de ploeg voor hoe we ons hebben teruggeknokt.”

HZ 75 - Neerlandia’31 2-7 (1-3). 0-1 Joas Leinders, 0-2 en 0-3 Luc van der Hoofden, 1-3 Kevin van der Schans, 1-4 Van der Hoofden, 1-5 HZ'75 (e.d.), 1-6 Van der Hoofden, 2-6 Jelle Jaspers, 2-7 Leinders.

In een doelpuntrijk duel was Neerlandia'31 veel te sterk voor HZ’75. ,,We waren heer en meester in de eerste helft, de tweede helft speelden we gedisciplineerd uit”, zei Neerlandia’31-trainer Marcel van der Hurk.

SVG - OVV’67 4-3 (2-1). 0-1 Rubén Alonso Taboada, 1-1 en 2-1 SVG, 2-2 Koen van Zon, 2-3 Tarik Maamar, 3-3 en 4-3 SVG.

In een zinderende topper was SVG te sterk voor OVV’67. ,,Maar het had ook zeker anders kunnen lopen”, vond OVV’67-trainer Fatih Kaya. ,,Na de 2-2 gingen we er vol overheen en ik dacht echt dat we zouden winnen. Helaas verloren we op basis van persoonlijke fouten alsnog.”

DVVC - Molenschot 0-1 (0-1). 0-1 Boy van Oosterwijk.

In een gelijkopgaand duel kwam Molenschot als winnaar uit de strijd. Nog voor rust werd de enige goal van de wedstrijd gemaakt. ,,We verliezen de wedstrijd in de eerste helft’’, zegt DVVC-trainer Giovanni Heskens.