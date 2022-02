De Schutters is op schot en Molenschot schiet met scherp

Vijfde klasse AEr werd weer genoeg gescoord in de vijfde klasse, zoals dat vrij vaak het geval is. Dennis Wirken maakte een hattrick namens Molenschot, Alain Puiman deed dat namens De Schutters. Neerlandia’31 won in eigen huis van TPO, dat maar 12 spelers tot de beschikking had, en blijft meedoen voor de bovenste plaatsen.

De Schutters – OVV’67 5-0 (4-0). 1-0 Jiri Tak, 2-0 Alain Puiman, 3-0 Puiman, 4-0 Dennis Beerendonk, 5-0 Puiman.

OVV’67 kreeg het deksel hard op de neus bij de hervatting van de competitie. Bij het lager geklasseerde De Schutters was het lot voor rust al beslecht. Trainer van de uitploeg, Fatih Kaya, wist wel waar het aan lag. ,,We misten vijf basisspelers dus we begonnen al gehavend aan de wedstrijd. En daarbij is het een rampzalig veld om op te spelen. Iedereen die hier nog moet spelen wens ik succes. De wedstrijd verliezen we vervolgens op inzet en wilskracht. Het is er een om snel te vergeten.’’

Trainer Johan Sulkers van de Schutters was een tevreden man. ,,We kwamen snel uit de startblokken. Het was fijn dat we veel doelpunten hebben kunnen maken tegen een tegenstander die toch voor de bovenste plaatsen strijdt.”

Advendo – Molenschot 1-6 (0-5). 0-1 Dennis Wirken, 0-2 Wirken, 0-3 Wirken, 0-4 Rik van Oosterwijck, 0-5 Nick van Oosterwijk, 0-6 Milan Nuiten, 1-6 Emre Ucur.

Molenschot triomfeerde vrij eenvoudig makkelijk bij Advendo. Winnend trainer Marco Maas sprak van een ‘oppermachtige eerste helft’. Advendo-trainer Omid Chaab likt zijn wonden. ,,We misten tien spelers, maar het spel was rampzalig. We lieten elkaar vandaag in de steek.”

Neerlandia’31 – TPO 2-0 (1-0). 1-0 Arjan Biemans, 2-0 Sjef Verhulst.

Neerlandia’31 won het matige potje en blijft zo bovenin meedoen. ,,Er zijn relatief veel kaarten gevallen, zes uiteindelijk. Maar de punten zijn binnen daar gaat het om. Volgende week spelen onze concurrenten tegen elkaar dus dat is een mooie kans om uit te lopen.’’

TPO-trainer Tijs van Bragt had door omstandigheden slechts 12 man tot zijn beschikking. ,,We hebben gevochten als leeuwen. Pas vijf minuten voor tijd viel de 2-0", reageerde Van Bragt na de wedstrijd.

SVG - HSC’28 2-5 (1-2). 0-1 Stijn de Kok, 1-1 SVG, 1-2 Tobie Hopmans, 2-2 SVG (pen.), 2-3 Hopmans, 2-4 Barry Perk, 2-5 Sander Feijen.

,,De tegenstander speelde op het randje. Na de 2-2 leek het lastig te worden, maar na een paar minuten stonden we al vroeg in de tweede helft op een 2-4-voorsprong. In blessuretijd maakten we er 2-5 van”, keek HSC-trainer Peter Deelen terug op de wedstrijd.