‘De sancties bij RBC en TSC lijken op nattevingerwerk, mogelijk rampjaar voor hyperambitieus RBC’

Zaterdag 4B + 4C Erg jong Lepel­straat­se Boys nipt onderuit, SPS komt te kort

Lepelstraatse Boys, dat nog steeds wacht op de eerste zege in de vierde klasse C, verloor zaterdagavond opnieuw. Ditmaal was VVC’68 met 1-3 te sterk. De topper MOC’17-Internos werd verplaatst naar 15 maart. In 4B verloren SPS en Stavenisse kansloos.

5 maart