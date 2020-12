De Rooij ziet wel perspectief in Gastel en volgt Van Batenburg op

trainerscarrouselDrie dagen nadat Kees de Rooij aangaf geen brood te zien in een derde seizoen bij Tholense Boys heeft hij in Gastel een nieuwe club gevonden. Daar volgt hij Johan van Batenburg die op zijn beurt na drie seizoenen heeft aangegeven een stapje terug te willen doen.

,,Dit moet eerst even bezinken en daarna zien we wel wat er op ons pad komt. Er is wat minder beweging op de markt dan in andere jaren. Ik ben benieuwd”, zo sloot De Rooij zijn avontuur bij Tholense Boys af. Drie dagen later heeft hij met Gastel zijn gat in de markt gevonden.

De Rooij heeft in het verleden bewezen met verschillende clubs te kunnen promoveren. Zelden is een team getraind door De Rooij in het rechterrijtje geëindigd. Na BVV’63, Grenswachters en Veere belandde hij in 2005 bij destijds vierdeklasser Roosendaal waarmee hij in zijn eerste seizoen direct de titel pakte. Bij Halsteren, tussen 2009 en 2012 zijn vijfde klus, promoveerde hij tweemaal, waarna hij naar MOC’17 verkaste.

Volledig scherm In 2015 presteerde het MOC'17 van Kees de Rooij het schier onmogelijke: als nummer tien promoveert het via de nacompetitie alsnog naar de eerste klasse. (archieffoto) © Chris van Klinken / het fotoburo

Bij MOC’17 promoveerde hij in zijn eerste seizoen en wist hij in het seizoen 2014/2015 met de club te promoveren naar de eerste klasse. Saillant detail: MOC’17 eindigde tiende in de tweede klasse, op vijf punten van de degradatiezone, maar wist via de periodetitel en een succesvolle nacompetitie toch te promoveren. Nadat hij MOC’17 in de eerste klasse wist te houden, bracht hij Unitas’30 via de titel in de zomer van 2019 naar hetzelfde niveau.

Volgens het Gastel-bestuur past De Rooij volledig in de profielschets van de nieuwe trainer. ,,We willen ons als club blijven uitdagen. We denken dat Kees perfect past bij deze groep, het goede werk van zijn voorgangers voortzet en de uitdaging aandurft om ons de volgende stap te laten maken. Kees is een gemotiveerde trainer die de selectiegroep uit durft te dagen, precies wat we zoeken.”