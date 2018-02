De Rooij gelooft in ommekeer Unitas'30

In gesprek met Kees de Rooij, trainer van Unitas'30. Hij kwam naar Etten-Leur om jonge gasten de kans geven. ,,Maar in elk elftal heb je dragende spelers nodig."

In de middeleeuwse kelder van zijn huis in de binnenstad van Bergen op Zoom komt een heel voetballeven voorbij. Alle shirts van de clubs waar Keed de Rooij ooit speelde of trainer was, hangen er mooi te zijn. Van zijn actieve periode bij Dosko en MOC'17 tot zijn huidige club Unitas'30. Aan de muur foto's van juichende kampioenselftallen. ,,Misschien komt daar ooit nog een leuke foto van Unitas bij", zegt De Rooij.

Daar ziet het op korte termijn nog niet uit, weet hij. ,,Handhaven is voor ons een absolute noodzaak." Halverwege het seizoen is Unitas'30 hekkensluiter in de tweede klasse. Een tegenvaller, na de promotie die de club in Etten-Leur pas nog de titel 'ploeg van het jaar' opleverde. Bewust liet De Rooij het bijbehorende feestje in de Nobelaer aan zich voorbij gaan. ,,Dat was iets voor de oude ploeg."

Pakweg een jaar geleden zat Unitas'30 in zwaar weer. Juliën en Eddy van Vugt waren tussentijds aangetreden, na een roerige periode. Vader en zoon Van Vugt kregen de ook toen onderaan staande ploeg aan de praat, een spectaculaire inhaalrace werd ingezet en via de nacompetitie werd de stap naar de tweede klasse gezet. Meteen werd een nieuwe koers bepaald: zoveel mogelijk eigen jongens moesten gaan doorstromen.

De Rooij voelde zich aangesproken. Bij al zijn vorige clubs gaf hij jonge gasten uit de jeugdafdeling een kans. In zijn Halsterense periode, waarin de club van de derde naar de eerste klasse doorgroeide, liet hij talenten als Tom de Bonte en Thomas van der Spek debuteren. Bij MOC'17 was de inmiddels naar Halsteren overgestapte Nishant Jagernath zo'n groeibriljantje. De Rooij (50) heeft hart voor de jeugd, maar is ook realistisch. ,,In elk elftal heb je dragende spelers nodig." Bij Roosendaal was Jeroen van Beers zijn verlengstuk in het veld. In Halsteren was die rol weggelegd voor Remco van Haaren. Bij MOC'17 kon hij rekenen op Tommy van Elsakker als leider. ,,Dat soort jongens zorgt ervoor dat jonge spelers sneller rijpen en de volgende stap in hun ontwikkeling zetten."

Blessureleed

Blessureleed

Bij het piepjonge Unitas'30 ontbreken door de wol geverfde routiniers. Op het moment dat De Rooij zijn handtekening zette onder een tweejarige overeenkomst in Etten-Leur werd nog gerekend op de rentree van Gino Spahic, Wesley Heijnen en Stefan Wiegerink, allemaal jongens die het klappen van de zweep kennen. Spahic blijft echter sukkelen met hamstringblessures, Wiegerink stopte vanwege aanhoudende kruisbandproblemen en ook Heijnen kwam tot dusver nauwelijks aan spelen toe.



Jordy Bollaart, nog zo'n beoogde sterkhouder, raakte tijdelijk op een zijspoor met fysieke ongemakken. Aanvaller Papito Puriel verzeilde eveneens langdurig in de lappenmand. Het lijstje kan moeiteloos met nog wat andere namen worden aangevuld, van Sven Goetstouwers tot Justin Kwee. Tijdens de winterstop werd bij Unitas besloten om de grootste talenten uit de Onder 19 en Onder 17 met de hoofdmacht te laten meetrainen. ,,Dat maakt onze selectie breder."

Door het uitblijven van resultaten gaat het meest kritische deel van de aanhang zich roeren. ,,Unitas is een club met een brede achterban en verschillende stromingen." De Rooij laat zich er niet door van de wijs brengen, evenmin als de beleidsbepalers bij de vereniging. ,,Het is juist nu zaak om rustig te blijven en vast te houden aan onze visie op de toekomst van de club." De Rooij ontwijkt de oppositie niet. ,,Ik sta die mensen te woord en probeer steeds uitleg te geven." Hij begrijpt de kritiek en is het er deels mee eens. ,,In elke linie één speler met extra kwaliteit erbij, zou een groot verschil zijn. Als je die niet in eigen gelederen vindt, moet je misschien elders kijken."

Natuurlijk hebben de negatieve resultaten invloed op de jonge groep, zegt De Rooij. ,,De mentale weerbaarheid is laag. Dat merk je in de wedstrijden en zelfs op de training." De remedie is duidelijk. ,,Het enige dat helpt is winnen."

Vertrouwen

De Rooij blijft geloven in een ommekeer, ook met de huidige spelersgroep. Hij wijst op de met overtuiging gewonnen oefenpotjes in de winterstop en ook op het verloop van de wedstrijden in de eerste seizoenshelft. ,,Eigenlijk zijn we er enkel tegen Moerse Boys twee keer niet aan te pas gekomen. In al die andere wedstrijden waren er fases met winstkansen."

Unitas'30 is volgens De Rooij klaar voor het duel met Zundert dat zondag op het programma staat. Vrijdagmiddag werd er door een deel van de selectie zelfs extra getraind, als compensatie voor carnaval. ,,We doen het met de jongens die we ter beschikking hebben. Ik kan de groep ook helemaal niets verwijten. Iedereen is gretig en gemotiveerd."