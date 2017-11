De pieken en dalen van het Bergse voetbal

Nog maar twee jaar geleden kopte BN DeStem: 'Bergs voetbal zit in de lift'. MOC'17 was net gepromoveerd naar de eerste klasse, Dosko had net promotie naar de topklasse gemist en FC Bergen had een heel goed jaar in de derde klasse achter de rug. Dosko-voorzitter Gaby Niemantsverdriet weet de goede prestaties destijds aan 'de goede generatie die we al een aantal jaar hebben in Bergen op Zoom'.

Maar na een derde van het seizoen 2017/2018 lijkt het erop dat de Bergse clubs niet op het juiste moment uit die lift zijn gestapt en nu verplicht zijn weer af te dalen. "De generatie die we destijds hadden en waar we allemaal van profiteerden, loopt wat op zijn einde", klinkt Niemantsverdriet anno 2017 somber. "Een nieuwe generatie zie ik niet direct opstaan. Niet bij onze jeugd, maar ook niet bij andere clubs."

Wanneer het over jeugdvoetbal in Bergen op Zoom gaat, gaat het meestal over MOC'17. Die club heeft veruit de grootste en sterkste jeugdafdeling van de stad. "Maar het blijkt voor jongens uit de jeugd toch lastig om de stap naar het eerste te maken", zegt Gerard Lazarom. De huidige assistent-trainer en hoofd technische jeugdcommissie van MOC'17 was in het verleden trainer bij Dosko, FC Bergen en Nieuw Borgvliet. Lazarom vervolgt: "Die jeugdspelers hebben toch wel een seizoen nodig om te wennen aan het niveau van een eerste elftal. Aan de ene kant is het natuurlijk positief dat wij nu zoveel jeugd inpassen, maar tegelijkertijd mag dat niet gepaard gaan met een degradatie."

Volledig scherm Degradatie voor Dosko, vorig seizoen. archieffoto: Corné Beerens / Pix4Profs

Vertrekkers

Want de cijfers zijn allerminst rooskleurig. MOC'17 kon pas een keer winnen in de tweede klasse, nadat het vorig jaar ook al degradeerde. "Maar je moet niet vergeten dat bij ons afgelopen zomer een stuk of tien spelers vertrokken zijn", merkt Lazarom op. "Nu zijn er misschien nog vier spelers met ervaring in de eerste klasse."

Bij Dosko doet zich een vergelijkbare situatie voor, met dat verschil dat die club zich na de degradatie uit de hoofdklasse en de bijbehorende leegloop wel met minstens even goede spelers kon versterken. "Er zijn natuurlijk wat jongens weggegaan die we liever gehouden hadden", zegt Niemantsverdriet. Maar met Rob en Bart Dietvorst, Marvin Bedaf en Jorn Hopmans keerde er ook behoorlijk wat kwaliteit terug op Meilust. Niemantsverdriet: "Als ik eerlijk ben, had ik inderdaad niet verwacht dat we nu voorlaatste zouden staan. Met deze selectie kunnen we best bovenin meedraaien."

FC Bergen kreeg al vroeg met een hoop blessures te maken en staat op slechts een schamel puntje uit acht duels in de derde klasse. "Die gaan het heel lastig krijgen", voorspelt Niemantsverdriet, wiens zoon bij FC Bergen speelt. Nieuw Borgvliet kon in de vierde klasse ook nog niet winnen en staat voorlaatste. Er was lange tijd nog een vijfde club op Bergs grondgebied, maar BVV'63 werd afgelopen zomer opgedoekt. Volgens de club zelf vanwege te weinig spelers, maar BVV'63 had ook grote betalingsproblemen.

Volledig scherm Gerard Lazarom, archiefbeeld, als trainer van FC Bergen © peter van trijen/het fotoburo

Concurrentie

Lazarom noemt het groot aantal spelerswisselingen tussen Bergse clubs als een van de oorzaken voor de problemen. Niemantsverdriet beaamt dat: "Twee of drie nieuwe spelers kun je nog wel inpassen, maar als je ieder seizoen met tien nieuwe spelers zit, is dat best moeilijk." Daarnaast is er de concurrentie van het zaterdagvoetbal en andere clubs uit de regio. "Sommige spelers vinden dat toch aantrekkelijk, in verband met uitgaan en zo", zegt Lazarom.

Dé oplossing is niet direct voor handen, maar de twee kenners van het Bergse voetbal hebben wel hun ideeën. "In ons geval moeten we gewoon doorgaan waar we mee bezig zijn en vertrouwen houden in onze werkwijze", zegt Lazarom. "Degraderen gaan we dit jaar echt niet doen."

Niemantsverdriet heeft een gewaagdere suggestie voor de langere termijn. "Fuseren. Als je de eerste teams van Dosko, MOC'17 en FC Bergen bij elkaar brengt, heb je altijd een beter eerste dan de clubs nu afzonderlijk hebben. Ik snap sowieso niet dat Nieuw Borgvliet en FC Bergen nog niet gefuseerd zijn, ze spelen toch al op hetzelfde sportpark." Gesprekken daarover zijn niet gaande volgens Niemantsverdriet. Al zou degradatie van alle Bergse clubs voldoende aanleiding moeten zijn om die op te starten.